Lancé dans son sprint final avant la reprise de la Ligue 1, l'OL se sait attendu cette saison. Entre retour des anciens et mercato intéressant, le club lyonnais n'a pas le droit à l'erreur.

L’été de l’OL a été marqué par les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. Deux enfants de la maison qui, après être allés voir si la pelouse était plus verte ailleurs, ont fait le choix de revenir là où tout a commencé. Entre les deux joueurs, les ambitions personnelles sont différentes, Tolisso étant encore dans la force de l’âge à 28 ans. Néanmoins, les objectifs collectifs sont bien les mêmes, à savoir ramener l’OL sur le devant de la scène après une saison chaotique.

Entre bonne humeur et expérience à Arsenal et au Bayern Munich, Lacazette et Tolisso doivent amener un supplément d’âme à cet effectif. Concernant le milieu, il faut encore attendre avant son vrai retour sur les terrains mais l’influence se fait déjà sentir à l’intérieur du groupe après un mois de préparation. "Ça se passe super bien avec eux, on a un groupe tranquille. Ils ont de la chance de ne pas avoir été chambrés plus qu’autre chose, a plaisanté Jeff Reine-Adelaïde sur RMC Sport. Ça fait du bien d’avoir des anciens Lyonnais dans ce groupe. Ils vont nous montrer la voie et amèneront leurs expériences qu’ils ont acquises dans les grands clubs où ils étaient."

Lacazette futur capitaine ?

Aperçu à de nombreuses reprises en train de discuter à l’entraînement avec Rayan Cherki ou même lors d’une pause fraîcheur contre Feyenoord, Alexandre Lacazette semble avoir accepter ce rôle de leader. Ce ne serait d’ailleurs pas surprenant de le voir avec le brassard de capitaine, ce samedi pour le match contre l’Inter Milan et plus officiellement vendredi prochain contre Ajaccio. Jeff Reine-Adelaïde, absent en Italie et qui connaissait "très bien Alexandre" espère qu’ils feront "des grandes choses ensemble". C’est tout le mal qu’on souhaite à l’OL.