Inter Milan - OL : aux bons souvenirs de 1997 et San Siro

Ludovic Giuly dans les bras d’Alain Caveglia après le premier but de l’OL contre l’Inter Milan (Photo by PASCAL GEORGE / AFP)

Ce samedi, l’OL affronte l’Inter Milan en match amical à Cesena (20h30). Retrouver les Nerazzurri renvoie forcément à un 16e de finale de Coupe de l’UEFA pour les plus anciens fans de l’OL. Une des premières épopées européennes pour le club lyonnais.

En ces temps de disette, il est toujours bon de se replonger dans les boites à souvenirs, à la recherche d’une belle histoire à raconter à ses enfants ou petits-enfants. Samedi soir, en allumant leur télévision pour regarder le match amical entre l’Inter Milan et l’OL, certains auront de la nostalgie. Celle de 2002 et du coup de canon de Sonny Anderson ou pour les plus anciens celle de 1997. Le club lyonnais n’était pas encore la force de frappe infernale du début des années 2000 mais commençait à pointer le bout de son nez que ce soit en France ou en Europe.

Deux ans avant ce 16e de finale de Coupe de l’UEFA contre les Nerazzurri, l’OL avait déjà signé ce qui est peut-être son premier exploit sur la scène européenne. Après s’être imposés à Gerland, les Gones vont faire l’exploit d’éliminer la Lazio, alors terreur de Serie A, à ce même stade de la compétition en s'imposant à Rome. Cette qualification a été un élément déclencheur dans l’histoire européenne lyonnaise et a ensuite trouvé un écho du côté de San Siro, un soir d’octobre 1997.

L'Italie, terre d'exploit pour l'OL

A l’époque, Ronaldo, le Brésilien seulement 21 ans mais déjà star planétaire, vient de débarquer et forme une attaque de feu aux côtés de Youri Djorkaeff. En entrant sur la pelouse milanais, l’OL fait clairement figure de petit poucet et rentre dans la peau de David contre Goliath. Après 90 minutes, l’issue sera la même avec une victoire lyonnaise (2-1) sur le sol intériste."C’était une belle épopée, peut-être l’une des premières de l’OL en Europe. On s’est éclaté sur ce coup-là, s'est remémoré Ludovic Giuly. San Siro m’a porté bonheur avec l’OL et avec le Barça aussi donc c’est un stade qui me parle. J’y ai marqué deux buts importants dans ma carrière. Contre Ronaldo, contre Djorkaeff, pfff. C’était un des premiers grands matchs pour nous, c’était incroyable de gagner là-bas."

Aujourd’hui acclamé par des pères de famille aux séances de l’OL ouvertes au public, Ludovic Giuly les avait fait très certainement lever de leur fauteuil alors qu’ils n’avaient que la vingtaine. Cette barre, le nouvel adjoint de Peter Bosz venait à peine de la passer quand il est devenu le héros de cette soirée à Milan. En suivant bien une tête repoussée d’Alain Caveglia, le lutin lyonnais a ouvert le score avant d’en faire voir de toutes les couleurs à la défense intériste.

Une équipe à l'accent déjà très lyonnais

Plus vif, il est allé gratter un penalty que Caveglia s’est empressé de convertir. De cette victoire à Milan, qui sera suivi d’un revers et d’une élimination à Gerland, Giuly en garde des "rêves de gosse", lui qui était déjà là contre la Lazio deux ans auparavant. "J’avais 21 ans, c’était un grand moment, je jouais contre des grands joueurs, dans un grand stade. C’est des rêves de gamins en plus je marque. Ce sont des souvenirs incroyables pour toute l’équipe car on était beaucoup de jeunes joueurs. Donc forcément, ça marque et ça donne envie de vivre ça chaque week-end."

En 2022, l’OL n’a plus le même standing qu’en 1997. Le club a fait ses preuves sur la scène européenne et est désormais reconnu. S’il n’y aura pas de coupe d’Europe cette saison, le projet "made in Lyon" prôné par Jean-Michel Aulas peut faire revivre ce genre d’émotion. Il y a 35 ans, l’OL de Bernard Lacombe était composé de vrais Gones du centre avec "Flo (Maurice), Linares, Anselmini, Laville ou encore Alain (Caveglia)". Une vraie bande d'amis qui a permis d’aller réaliser un exploit que personne n'attendait. De l’autre côté désormais, Giuly veut inculquer cette notion d’unité car "quand on est dans un groupe, on est une famille. Et dans une famille, tu as envie de vivre des beaux moments comme celui-là." Ce ne sera pas en Europe mais pourquoi pas en championnat…