Lacazette et Tolisso / (Crédit : Romane Thevenot)

N’ayant pris part à aucun match amical depuis le début de la préparation, Corentin Tolisso fait encore l'impasse contre l’Inter Milan. Peter Bosz a retenu un groupe de 21 joueurs où les absences sont nombreuses.

A une semaine du lancement de la saison 2022-2023 de Ligue 1, l’impatience et l'interrogation commence à pointer le bout de son nez. Revenu fin juin dans son club formateur, Corentin Tolisso n'a toujours pas encore eu la chance de revêtir le maillot rouge et bleu comme son ami Alexandre Lacazette. Obligé de quitter prématurément la première séance ouverte au public le 7 juillet dernier, le milieu de terrain suivait depuis une préparation aménagée et individuelle. Ayant fait l’impasse sur les sept premiers matchs amicaux, Tolisso avait repris avec le groupe en milieu de stage aux Pays-Bas, de quoi espérer une présence pour le match contre l'Inter Milan. Mais il faudra encore passer notre tour, le champion du monde étant toujours annoncé comme en "reprise individuelle" par le club.

De patience, il faudra également en faire preuve pour le retour de Maxence Caqueret. Victime d’une entorse de la cheville, le milieu n’est pas encore assez bien remis et l’objectif à l'OL est clairement de revenir pour la 2e journée contre Lorient. Pour ce déplacement en Italie, Peter Bosz a emmené 21 joueurs mais ne pourra pas vraiment répéter les gammes dans le but de préparer au mieux la réception d’Ajaccio, vendredi 5 août. Avec Jérôme Boateng, Jeff Reine-Adelaïde et Romain Faivre en soins, les absents sont nombreux mais il y aura bien une nouveauté pour ce déplacement à Cesena. Retenu, Nicolas Tagliafico devrait faire ses premiers pas avec l'OL.

Le groupe de l’OL contre l’Inter Milan : Lopes, Pollerbeck, Riou - Da Silva, Diomandé, Gusto, Henrique, Lukeba, Tagliafico, Thiago Mendes - Aouar, El Arouch, Lepenant, Paquetà - Barcola, Cherki, Dembélé, Kadewere, Lacazette, Tetê, Toko Ekambi