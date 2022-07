Buteur contre le Feyenoord Rotterdam, Jeff Reine-Adelaïde continue de monter en puissance avant la reprise du championnat. Mais il devra faire face à une forte concurrence dans l'entrejeu lyonnais.

Quel milieu de terrain alignera Peter Bosz face à Ajaccio pour la reprise du championnat ? Si sa formule préférentielle est évidemment le 4-3-3, il se pourrait bien, qu'en l'absence de signature d'une sentinelle, le coach néerlandais opte plutôt pour un 4-2-3-1, avec un joueur, très certainement Lucas Paquetá, qui évoluerait un peu plus haut que ses deux compères du milieu. Un schéma similaire au dernier match de préparation contre le Feyenoord Rotterdam (2-0), où le Batave de 58 ans avait fait confiance au jeune Johann Lepenant et à Jeff Reine-Adelaïde dans l'entrejeu. Ce dernier a d'ailleurs marqué le second but lyonnais.

Une concurrence saine pour Adelaïde

Revenu d'une longue période d'absence (deux ruptures des ligaments croisés), et après quelques matches en fin de saison dernière avec l'Olympique lyonnais, le milieu de 24 ans monte en puissance avant le retour sur les pelouses de Ligue 1. "Je continue de progresser et je m’entraîne le plus sérieusement possible. Mon objectif est d’être sur le terrain et d’aider le club pour cette nouvelle saison, a-t-il confié au micro de RMC Sport. Mentalement, je me sens très bien. Les épreuves que j’ai traversées sont derrière moi et elles me font du bien aujourd’hui", a poursuivi le natif de Champigny-sur-Marne.

Mais à son poste, l'ex-Gunner doit faire face à une forte adversité. "Il y a énormément de monde dans ce secteur de jeu. Cette concurrence doit nous aider à nous surpasser, elle ne doit faire peur à aucun joueur. Ça permet aussi de ne pas se relâcher pendant la saison. Quand un joueur est un peu moins bon, il y aura toujours quelqu’un derrière pour te pousser, c’est très important", a-t-il ajouté dans cet interview. Avec les retours attendus de Maxence Caqueret et Corentin Tolisso, les options Romain Faivre ou Houssem Aouar, toujours à Lyon pour le moment, Peter Bosz semble avoir l'embarras du choix.