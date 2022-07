OL : le bilan avant l'ultime match de préparation

Depuis le début de sa préparation estivale, l'OL alterne entre de convaincants succès et de cuisantes défaites. En sept matches, les hommes de Peter Bosz se sont imposés à quatre reprises pour trois défaites.

La reprise du championnat approche. Dans une semaine jour pour jour, Anthony Lopes et ses coéquipiers feront leur très attendu retour sur les pelouses de Ligue 1. Avant de croiser le fer avec Ajaccio au Parc OL, le groupe professionnel de l'Olympique lyonnais a un dernier match test, samedi (20h30) face à l'Inter Milan, pour peaufiner ses premiers schémas de jeu et continuer à développer des automatismes entre les anciens et les nouveaux joueurs. Depuis le début de l'été, sept rencontres amicales, soldées par des fortunes diverses, ont été disputées par le club rhodanien. En attendant ce dernier match amical qui devrait donner des indices sur le onze choisi par Peter Bosz pour débuter en championnat, l'OL affiche un bilan mitigé durant cette préparation estivale : quatre victoires pour trois défaites.

L'OL vacille entre le bon et le moins bon

Portée par un Alexandre Lacazette buteur pour son retour, la formation lyonnaise a démarré par une encourageante victoire à Bourg-en-Bresse (2-4). Dans une double confrontation face au Dynamo Kiev, Lyon s'est d'abord fait punir (1-3), avant de montrer un visage un peu plus convaincant, dans la seconde manche, quand les jeunes pousses sont entrés en jeu (3-0). Ces derniers ont d'ailleurs à nouveau exprimé leur talent face à Anderlecht (2-3), juste avant que l'équipe dite A sombre lors du second match (3-0). Récemment, c'est l'équipe dite B qui a coulé, contre Willem II (5-0), lors du premier match amical aux Pays-Bas. Ceux qui sont pressentis pour démarrer en championnat (voir ici) ont rectifié le tir contre le Feyenoord Rotterdam (0-2). Alors que l'OL vacille entre le bon et le moins, l'occasion se présente de finir sur une bonne note en Italie.