L’OL, 26e club le plus suivi en Europe sur les réseaux

Ayant revu sa stratégie de communication depuis quelques mois, l’OL pointe à la 26e place des clubs d’Europe les plus suivis. Au rayon de la Ligue 1, le club lyonnais se classe derrière le PSG, Monaco et l’OM.

Depuis l’annonce du retour de Rémi Riou à l’OL, c’est un grand oui de la part des supporters lyonnais. Moquée depuis quelques années pour son côté simpliste et manquant d’imagination notamment pour les arrivées de joueurs, la communication de l’OL sur les réseaux sociaux a pris un virage à 180 degrés depuis quelques mois. Et ce n’est pas pour déplaire à ceux qui suivent le club à travers les différents comptes. Ayant recruté à des postes stratégiques, l’OL a réussi à se diversifier dans les contenus pour plaire au plus grand nombre. De quoi s’immiscer dans le top 20 des clubs européens les plus suivis ?

Plus de 9 millions de suiveurs sur les réseaux

Il reste encore pas mal de travail pour y parvenir car le club lyonnais occupe actuellement la 26e place de ce classement. Avec un peu moins de dix millions de followers (Facebook, Twitter Instagram, YouTube et TikTok), l’OL accuse un retard conséquent sur Monaco (19 431 250 suiveurs) qui ferme ce top 20, dominé sans réelle surprise par le Real Madrid et talonné par le FC Barcelone. Avec Naples (10 488 753) et Everton (11 473 807) dans le viseur, l’OL reste aujourd’hui le 4e club le plus suivi en France. Le PSG, 4e dans le Top Europe, domine devant Monaco et l’OM avec ses 15 290 623 suiveurs sur les réseaux sociaux. L’écart est grand mais la stratégie lyonnaise a au moins eu le mérite d’évoluer positivement.