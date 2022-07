OL : Jean-Michel Aulas affiche ses ambitions pour cette saison

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

A une semaine du coup d’envoi de la Ligue 1, l’OL termine sa préparation estivale en Italie. De Lyon, Jean-Michel Aulas espère revoir son club tout en haut du classement.

Le 28 juillet, l’OL a fêté un anniversaire dont il se serait bien passé. Deux jours avant de se déplacer à Cesena pour affronter l’Inter Milan, le club lyonnais a soufflé les dix bougies "fêtant" une décennie de disette, dix ans d’occasions manquées de ramener un nouveau titre entre Rhône et Saône. Ayant rapidement tourné la page de la pire saison lyonnaise depuis 25 ans, l’OL s’est remis en ordre de marche derrière son président.

Même s’il devrait bientôt passer la main, sauf retournement de situation, à John Textor, Jean-Michel Aulas reste un amoureux de son club, de son bébé et aimerait partir par la grande porte. A une semaine de la reprise du championnat, le président lyonnais a affiché ses ambitions dans L’Equipe du jour. "Après une saison difficile, les retours des anciens gladiateurs (Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso) et un recrutement ambitieux (Tetê, Nicolas Tagliafico), nous ambitionnons de retrouver le podium… dès cette année."

Un discours suivi d'actes ?

Le discours était le même à pareille époque la saison dernière, le reste de la saison donnant une toute autre image de ces ambitions. Conforté dans ses fonctions, Peter Bosz a la pression et il le sait. Avec un calendrier plutôt clément sur le papier pour démarrer la saison, le Néerlandais n'aura pas le droit à un faux départ, au risque de se retrouver disqualifier avant même l'automne.