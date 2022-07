Pour l’assemblée générale de l'OL ce vendredi, certains chiffres ont été communiqués concernant la future vente. Pour racheter les parts de Pathé, IDG Capital et Holnest, John Textor va débourser 327,4M€.

Le processus n’en est pas encore à son terme et il va falloir patienter encore pour voir John Textor devenir l’actionnaire majoritaire de l’OL Groupe. L’investisseur américain et le conseil d’administration de l’OL ont jusqu’au 30 septembre maximum pour finaliser l’accord. Mais chaque jour peut nous rapprocher un peu plus de cette passation de pouvoir qui a débuté fin juin avec l’entrée en "négociations exclusives" du groupe avec John Textor. En attendant que tout soit finalisé et que rien ne vienne se mettre en travers de ces discussions, l’assemblée générale de l’Olympique lyonnais organisée ce vendredi matin a permis de communiquer sur certains chiffres.

Aulas encore actionnaire à hauteur de 8%

Il a notamment été question du montant qui sera versé par John Textor et sa holding pour racheter les actions et OSRANES de Pathé, IDG Capital et Holnest, Jean-Michel Aulas devant conserver une part à hauteur de 8% après l’opération. Pour acquérir 79% du capital de l’OL Groupe en attendant le lancement d’une OPA, Eagle Football va payer 327,4M€ auquel s’ajouteront les 86 millions d’euros pour l’augmentation de capital, dont l'opération a été autorisée par l'AG. Cette dernière ne sera débloquée qu’au moment de la réalisation effective de l’acquisition.