OL : Camille Abily fait le point sur le retour des internationales

Janice Cayman (Belgique) et Delphine Cascarino (France) lors de l’Euro 2022 (Photo by Oli SCARFF / AFP)

La milieu de terrain allemande, Sara Däbritz, est la dernière Fenotte encore engagée dans une compétition continentale. Camille Abily a donné des indications sur le retour, au compte-goutte, des internationales de l'Olympique lyonnais.

L'OL féminin a retrouvé le chemin de l'entraînement depuis une dizaine de jours. Mais à la reprise, il n'y avait pas foule. Pour la première séance ouverte au public de la saison, vendredi dernier, 16 joueuses, plus les trois gardiennes à part, s'exerçaient sur le terrain 4 du centre d’entraînement de Décines-Charpieu devant une soixantaine de spectateurs. Entre les compétitions internationales (Copa America, coupe Concacaf, Euro) récemment finies, ou encore en cours, de nombreuses Lyonnaises manquent à l'appel. Pour l'heure, Sonia Bompastor doit composer avec ce groupe restreint, où figurent de nombreuses jeunes, afin de démarrer la préparation de cette nouvelle saison.

Des retours au cas par cas

Avec la récente élimination des Fenottes de l'équipe de France contre l'Allemagne aux portes de la finale de l'Euro, la milieu de terrain allemande, Sara Däbritz, est désormais la dernière représentante de l'OL engagée dans un tournoi continental. Pour les autres, le retour dans le Rhône va s'effectuer au cas par cas. "On essaie de leur laisser un maximum de vacances, même si c'est pas évident pour celles qui sont allées loin en compétition internationale. Mais on a de grosses échéances qui arrivent, a confié Camille Abily au média de l'OL. On récupère en premier Signe Bruun (éliminée avec le Danemark en phase de groupes de l'Euro) le 1er août. Il y aura une deuxième vague avec Lindsey Horan (vainqueure de la coupe Concacaf avec les Etats-Unis) et Ada Hegerberg, éliminée assez rapidement avec la Norvège au championnat d'Europe", a ajouté la coach adjointe de Lyon.

Les Françaises et Sara Däbritz seront les dernières

Pour les deux Néerlandaises, Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola, sorties par la France en quarts de finale, leur retour se fera un peu plus tard. Tout comme Janice Cayman, éliminée au même stade de la compétition avec la Belgique. Vient ensuite la gardienne, Christiane Endler, qui a disputé la Copa América avec le Chili. "Son retour est programmé pour le 8 août", glisse Abily au micro d'OL Play. Les cinq Françaises, ainsi que Sara Däbritz, seront les "dernières à rejoindre le groupe juste avant le départ pour les Etats-Unis". En ligne de mire, la Women’s International Champions Cup suivie du Trophée des Championnes contre le PSG à la fin du mois d'août.