Inter Milan - OL : vers la première de Nicolas Tagliafico ?

Ce samedi, l’OL termine sa préparation estivale avec un dernier match contre l’Inter Milan. Avec l’absence de certains cadres, Peter Bosz ne pourra pas totalement poursuivre les automatismes. Néanmoins, cette rencontre de gala devrait permettre la première de Nicolas Tagliafico.

Tolisso, Boateng, Reine-Adelaïde, Faivre, Caqueret… La liste des absents contre l’Inter Milan est longue et malheureusement belle sur le papier. A Cesena, Peter Bosz va devoir se passer de ces cinq joueurs et l’entraîneur de l’OL aurait très certainement préféré un autre cas de figure. A une semaine de la reprise de la Ligue 1, ce déplacement en Italie ressemblait à une dernière répétition générale pour le club lyonnais afin de continuer à trouver ses marques et ses automatismes notamment avec Alexandre Lacazette. Si Tolisso et Caqueret, deux joueurs censés être les patrons de l’entrejeu, sont sur le flanc depuis deux à trois semaines, l’absence de Reine-Adelaïde va pousser Bosz à revoir son milieu. Dans l’équipe B aux Pays-Bas, Houssem Aouar devrait profiter de cette absence pour accompagner Johann Lepenant et Lucas Paquetà.

Tagliafico ou Henrique ?

En attaque, aucune absence et donc aucune surprise à attendre contre l’Inter Milan. Dans sa recherche d’automatisme, Peter Bosz va encore une fois faire confiance à la triplette Tetê - Lacazette - Toko Ekambi pour s’occuper de l’animation offensive. Désormais sans concurrence, Malo Gusto sera titulaire à droite de la défense tout comme la paire Thiago Mendes - Lukeba. C’est finalement à gauche qu’il existe encore un doute. Une semaine après son arrivée, Nicolas Tagliafico va-t-il être envoyé dans le grand bain dès le coup d’envoi ? Ou Peter Bosz va se permettre une intégration en douceur avec une entrée en deuxième mi-temps en remplacement d’Henrique qui a joué tous les matchs dans l’équipe A depuis la reprise ? Réponse dans quelques heures.

Le onze probable : Lopes - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Henrique (ou Tagliafico) - Aouar, Lepenant, Paquetà - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi