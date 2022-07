OL - Reine-Adélaïde : "On doit s'adapter à Alexandre Lacazette

Face au Feyenoord (0-2), l'OL a eu beaucoup de mal à trouver Alexandre Lacazette dans le jeu. Malgré ces difficultés, Jeff Reine-Adélaïde reste confiant quant à l'adaptation du groupe au profil de l'avant-centre.

Avec notre envoyé spécial à Rotterdam.

Cela ne fait que quelques semaines qu'Alexandre Lacazette retrouve ses repères à l'OL. Débarqué début juin, l'attaquant doit profiter de la préparation pour trouver des automatismes et s'intégrer au jeu lyonnais. Pour l'heure, les matches amicaux n'ont pas forcément répondu à cette exigence. Cela s'est vu notamment face au Feyenoord dimanche (0-2), où, bien que buteur, ses coéquipiers ont eu beaucoup de mal à le trouver sur le terrain. Ce constat n'interpelle toutefois pas Jeff Reine-Adélaïde pour l'instant.

Le milieu de terrain demande encore du temps pour peaufiner les réglages nécessaires. "C'est un profil différent de Moussa (Dembélé). Aujourd'hui, on doit s'adapter à lui, c'est un joueur plus mobile, qui se déplace beaucoup entre les lignes, décrit-il. Sur ce match, ç'a été un peu plus dur de le trouver, il nous ont bien pressés donc on a jeté des ballons, mais il va nous apporter pour la suite car en Ligue 1, on aura souvent la balle et on va réussir à échanger avec lui."

"Il ne faut pas être impatient"

Logiquement plus à l'aise pour combiner avec Karl Toko-Ekambi sur l'aile gauche, Reine-Adélaïde reste confiant concernant Lacazette. Il a conscience de l'apport que peut représenter l'ancien Gunners si le jeu se fluidifie autour de lui. "On joue sur le même côté, c'est un peu plus facile. On a plus d'espaces pour se trouver, alors qu'Alex est dans le cœur du jeu, les adversaires sont plus proches de lui. Cela va se faire petit à petit, il ne faut pas être impatient, argumente-t-il. Je suis confiant car c'est un footballeur de qualité, il peut décrocher ou partir en en profondeur."

Un élément semble en tout cas parfaitement intégré à sa nouvelle formation. Johann Lepenant, lui aussi arrivé cet été, trouve petit à petit sa place à l'OL. Contre les Néerlandais, il a parfois souffert sur le plan physique, notamment en deuxième période, mais il montre déjà de bonnes aptitudes techniques et un travail de harcèlement sur le porteur de balle adverse intéressant. "On essaye de l'aider. Il y a des cadres et des joueurs avec de lui. Avec Lucas (Paquetá), on lui parle, mais il est bon et arrive à s'adapter au groupe et à l'équipe, raconte Reine-Adélaïde. Je suis content pour lui, il arrive à faire de belles performances." Il faudra continuer ainsi, et même faire encore mieux, au vu de la concurrence démentielle dans ce secteur de jeu à l'Olympique lyonnais.