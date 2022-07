L’Inter Milan devrait aligner son onze-type contre l’OL

Avec encore une semaine de préparation avec la reprise de la Serie A, l’Inter Milan poursuit son rodage. Contre l’OL, Simone Inzaghi devrait aligner son onze-type.

Elle a de mot amicale mais la confrontation entre l’Inter Milan et l’OL ce samedi a des airs de parfum européen. A la différence que les Nerazzurri joueront bien la Ligue des champions la saison prochaine quand les Lyonnais la regarderont à la télé. Ce match, en plus d’être une répétition générale, a tout d’un match de gala pour le club rhodanien et ce n’est pas l’ambiance champêtre qui peut régner à Cesena qui viendra gâcher le plaisir. L’OL a une Ligue 1 à reconquérir et ce duel contre l’Inter Milan (20h30, Canal+) est la dernière marche avant de se lancer dans cet objectif de retrouver l’Europe en mai 2023.

Lukaku - Lautaro devant ?

Du côté des Milanais, la retour de la Serie A se fera une semaine après avec un déplacement à Lecce. Néanmoins, privés de leur couronne par l’ennemi de l’AC Milan, les Intéristes sont eux aussi en mission. Avec encore un match amical à jouer contre Villarreal le week-end prochain, Simone Inzaghi est comme Peter Bosz. Il a les idées bien arrêtées sur son onze de départ et l’OL devrait faire face à la grosse équipe ce samedi. Revenu durant l’été, Romelu Lukaku devrait être associé à Lautaro Martinez d’après la presse transalpine. Avec Skriniar sur le départ, le 3-5-2 milanais devrait s’articuler autour de D’Ambrosio, De Vrij et Bastoni derrière.

Le onze probable de l’Inter Milan : Handanovic - D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosen - Lukaku, Lautaro Martinez