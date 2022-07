OL - Mercato : Corentin Tolisso pour un retour au bercail

Ce vendredi marquera officiellement le retour de Corentin Tolisso à l’OL. 5 ans après son départ, et avec une expérience contrastée au Bayern Munich dans son bagage, le milieu de terrain revient au club, symbole d’un retour à un “ADN lyonnais”.

Ces dernières semaines, le terrain médiatique de l’Olympique lyonnais a surtout été occupé par le dossier Tyrell Malacia, qui devrait finalement prendre le chemin de Manchester United. Mais pour les prochains jours, ce qui fera parler du côté de Lyon, c’est le retour à la maison de Corentin Tolisso. Parti en 2017, le voilà très bientôt officiellement à nouveau membre de l’OL, cinq ans après son départ pour le Bayern Munich contre 41,5 millions d’euros (et 6 M€ de bonus).

Ce vendredi matin, le milieu de terrain s’apprête à être présenté aux médias, comme l’avait été Alexandre Lacazette plus tôt au mois de juin. Lors de cette conférence de presse, Bruno Cheyrou, avait évoqué le dossier Tolisso. “Au même titre qu’Alex, tous les bons joueurs libres peuvent être intéressants pour nous par rapport à notre situation. Cela fait partie des options ambitieuses donc si c’est possible à un moment donné, on le fera revenir avec plaisir bien entendu”, espérait-il.

Si Tolisso est à 100%, un gros coup pour l'OL

A première vue, ce recrutement ressemble à un bon coup pour la formation rhodanienne, c’est du moins l’avis de Philippe Violeau. “Bien évidemment, je pense que c’est une bonne chose pour l’OL. Corentin reste quelqu’un qui a déjà marqué l’histoire du club. Il connaît bien la maison, donc il n’aura pas besoin de temps pour s’adapter à cet environnement”, a prédit l’ancien milieu de terrain.

Libre de tout contrat, Corentin Tolisso était depuis un long moment convoité par l’Olympique lyonnais. Mais sans coupe d’Europe, et avec des résultats sportifs en baisse, il apparaissait difficile de convaincre le natif de Tarare de signer dans le Rhône. Surtout, ce dernier espérait jouer une compétition européenne cette saison. Néanmoins, l’insistance d’Alexandre Lacazette, mais aussi des changements à la direction de l'institution, ont fini par le convaincre. “L’OL a d’autres arguments, notamment le retour de Lacazette, le projet qui se construit, l’arrivée du nouvel actionnaire et la nouvelle dynamique insufflée par le rachat du club, énonçait Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y a aura des Gones” lundi. L’intégration sera forcément plus rapide à Lyon, ce qui peut l’aider.”

Un milieu de terrain très fourni

Après Johann Lepenant, les septuples champions de France enregistrent l’arrivée d’un deuxième élément dans l’entrejeu, en plus du retour de prêt de Florent Da Silva. Si Habib Keita a rejoint Courtrai, ce secteur reste très garni actuellement. A voir si cela changera d’ici septembre. Mais a priori, l’ex-Munichois part avec un rôle de titulaire. “L’OL a vocation à fournir des milieux de terrain en abondance, donc bien entendu qu’ils sont complémentaires. Aujourd’hui, ce rôle a beaucoup évolué entre les missions défensives et offensives. Désormais, il faut être très complet et lui a toutes ces qualités. Cela dépendra des éventuels départs, mais je trouve qu’il s’associerait bien avec Maxence Caqueret, a noté Philippe Violeau. Tolisso a un côté un peu plus défensif qu’un Houssem Aouar donc un trio Caqueret-Tolisso-Aouar peut être très bien.” Sans oublier un Lucas Paquetá par exemple, ou encore Thiago Mendes et Jeff Reine-Adélaïde.

Dans cet effectif au fort accent lyonnais, le joueur de 27 ans apportera ses acquis issus notamment du titre de champions du monde (2018) et de la Ligue des champions remportée en 2020. “C’est surtout par rapport à son expérience car il a un gros vécu à l’OL, il a été voir ce qui se faisait à l’étranger donc il a engrangé de l'expérience et de la confiance”, appuie le champion de France 2002, 2003 et 2004.

Objectif, retrouver l'équipe de France

Au cours de son aventure en Allemagne, Tolisso a aussi connu plusieurs pépins physiques, parfois graves. Cela interroge sur son état, et le mois de juillet devra lever les doutes à ce sujet. “Il a eu une grosse blessure (une rupture des ligaments croisés entre 2018 et 2019, mais il a aussi été touché à la cheville et à la cuisse). On s’en remet plus ou moins rapidement. Le football allemand est très exigeant, a observé Philippe Violeau. Aujourd’hui, en pleine possession de ses moyens, avec une préparation aboutie, je ne vois pas pourquoi il ne retrouverait pas son meilleur niveau, celui qui l’a conduit à l’équipe de France.”

Car en effet, c’est à cela qu’aspire le Gone. En novembre prochain, Didier Deschamps donnera la liste des joueurs appelés pour la Coupe du monde, et le milieu de terrain espère bien y figurer. Pour accomplir cet objectif, il n’a d’autre solution que de performer avec l’OL car il part d’assez loin, ce qui ne peut être que positif pour toutes les parties.