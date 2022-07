OL – Bleues : Wendie Renard laissée au repos contre le Vietnam

Pour leur dernier match de préparation avant l’Euro, les Bleues accueillent le Vietnam à Orléans. Une rencontre qui se jouera sans Wendie Renard, laissée au repos.

Dernière répétition avant le début de l’Euro. Pour son deuxième et dernier match de préparation avant le début de la compétition en Angleterre, l’équipe de France féminine reçoit le Vietnam ce vendredi (21h10). Un match qui se jouera sans la capitaine des Bleues et de l’OL, Wendie Renard, en raison d’une gêne et de douleurs au quadriceps. Déjà ménagée contre le Cameroun (4-0) lors du premier match de préparation, c’est depuis le banc des remplaçantes que Wendie Renard avait assisté aux buts de Griedge Mbock et de Melvine Malard, ses partenaires de jeu à l’OL.

Corinne Diacre rassure concernant Wendie Renard

Si ce match amical s’apparente à une promenade de santé pour les Bleues, l’état de santé de Renard est lui plus inquiétant à onze jours d’une échéance cruciale pour les Tricolores. Mais Corinne Diacre veut être rassurante. "Il n’y a aucun doute quant à sa participation à l’Euro, elle voudrait jouer mais on ne veut pas prendre le moindre risque", a déclaré la sélectionneuse des Bleues en conférence de presse jeudi. Au stade de la Source d’Orléans, les coéquipières de Salma Bacha, qui a joué une grosse partie de la rencontre face au Cameroun, ont l’occasion de répéter leurs gammes une ultime fois, avant d’affronter l’Italie le 10 juillet prochain pour leur entrée en lice à l’Euro 2022.