OL - Ajaccio : un stade bien rempli pour la reprise du championnat

L'Olympique lyonnais ouvre le bal de la Ligue 1 à domicile, vendredi 5 août, contre Ajaccio. En raison d'une forte affluence, une nouvelle tribune du Parc OL a été ouverte.

Vendredi, l'Olympique lyonnais débutera sa campagne 2022-2023 en Ligue 1. Face à un promu, Ajaccio, Anthony Lopes et ses coéquipiers vont devoir confirmer toutes les attentes placées en eux, après un dernier exercice marqué par une décevante huitième place. En nombre lors des deux entraînements ouverts au public cet été, les supporteurs lyonnais vont visiblement aussi répondre présents, cette fois-ci au Parc OL, pour le premier rendez-vous de la saison.

Des places allant de 5 à 20 euros

Lundi matin sur le site de la billetterie, plus que 4 600 billets étaient encore en vente pour une configuration totale de 39 600 places (hors tribunes VIP et parcage visiteurs), comme l'a fait remarquer le compte Twitter MaxOL69. Face à cette forte demande, l'OL a pris la décision d'ouvrir, à quatre jours du match, la tribune Est Supérieur de l'enceinte située à Décines-Charpieu. 8 250 places, allant de 5 à 20 euros, sont désormais disponibles. La configuration totale (hors VIP et parcage) s'élève ainsi à 43 300 places.