Ligue 1 : journée "media day" pour les joueurs de l’OL

A trois jours de la reprise de la Ligue 1, les joueurs de l’OL se sont prêtés au traditionnel "media day" organisé par la LFP. Le dénouement concernant les numéros d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso est proche.

Pour le plus grand plaisir des supporters de l’OL et des 19 autres clubs de Ligue 1, le championnat de France est bientôt de retour. Depuis lundi, la saison 2022-2023 est entrée dans sa dernière ligne droite de préparatifs avec comme objectif OL - Ajaccio, premier match de ce nouvel exercice. Entre les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, le recrutement excitant sur le papier et surtout une dernière saison à faire oublier, ce premier rendez-vous au Parc OL a tous les ingrédients pour être une fête. En attendant de franchir à nouveau les portes de l’enceinte de Décines, les joueurs de l’OL se sont déjà donnés rendez-vous dans les travées du stade.

Les numéros de Lacazette et Tolisso enfin dévoilés ?

A trois jours de la venue d’Ajaccio, les hommes de Peter Bosz se sont livrés au traditionnel "media day" d’avant-saison de la LFP. Entre photos officielles, prise vidéo pour les célébrations de but, la journée s’annonce intense. Cet exercice médiatique permet aussi de se dire que la révélation des numéros de maillot de Lacazette et Tolisso est proche. Ce dernier avait annoncé que le numéro 5 présent sur la boutique du club "n’était que temporaire". Reste désormais à savoir quel a été son choix. Avec de porter le 8, le champion du monde 2018 avait porté le 24 à l’OL, un numéro qu’il avait conservé au Bayern Munich. Or, Johann Lepenant, arrivé quelques jours avant Tolisso, semble déjà avoir opté pour.