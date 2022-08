OL - Mercato : Cremonese va accélérer pour Cenk Ozkaçar

Pisté par Bologne et l’Hellas Vérone, Cenk Ozkaçar plait surtout à Cremonese qui devrait passer la seconde d’ici les prochains jours.

Après Léo Dubois, le deuxième départ à l’OL sera-t-il encore un défenseur ? Entre les rumeurs autour de Damien Da Silva, l’interrogation sur Jérôme Boateng, il y a des chances. Mais ce nouveau départ défensif devrait selon toute vraisemblance être mis sur le compte de Cenk Ozkaçar. Le Turc n’a pas vraiment marqué de points durant l’intersaison alors que certains le voyaient comme une solution de rechange derrière Castello Lukeba.

Un pourcentage à la revente négocié ?

Conscient que son avenir est bouché à Lyon, Ozkaçar va quitter le club, à la recherche d’un temps de jeu qu’il avait trouvé la saison dernière à Louvain. Cela tombe bien, l’international turc a la cote en Italie. D’après Sky Sport Italia, Bologne et l’Hellas Vérone sont intéressés par Cenk Ozkaçar mais c’est bien Cremonese qui est le plus insistant comme l’avait dévoilé L’Equipe. La formation promue en Serie A veut renforcer le secteur défensif de l’équipe de Massimiliano Alvini et va passer la vitesse supérieure après une première offre refusée. Une seconde supérieure à trois millions d’euros, assortie de bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente devrait rapidement arriver dans les bureaux de l’OL.