OL - Mercato : Damien Da Silva souhaiterait rebondir en Ligue 1

Courtisé par le FC Metz, Damien Da Silva ne devrait pas aller en Lorraine. Il privilégierait un transfert en Ligue 1 et serait actuellement en discussions avec deux clubs.

Il ne semble pas entrer dans les plans de Peter Bosz. En charnière centrale, le coach neérlandais a fait de Castello Lukeba et Thiago Mendes son duo titulaire et, derrière ces deux hommes, Damien Da Silva ne devrait pas vraiment occuper un rôle dans la rotation. Arrivé dans le Rhône au départ du dernier exercice, l'expérimenté défenseur central a disputé seulement 17 matches avec le club rhodanien. Et la saison prochaine, son temps de jeu risque d'être drastiquement réduit.

Des discussions avec deux clubs de Ligue 1

Au point qu'il chercherait une porte de sortie, dès cet été, pour rebondir dans un nouveau club à 34 ans. D'après le Républicain Lorrain, des discussions avaient été entamé avec le récent relégué en Ligue 2, le FC Metz, qui tenterait de se refaire une santé du côté de l'Olympique lyonnais. Mais l'ex-Rennais n'ira pas au club la Croix de Lorraine, selon les informations du Progrès, puisqu'il souhaiterait rester dans l'élite. Dans ce sens, des négociations auraient débuté avec deux pensionnaires de première division sans que les noms soient révélés.