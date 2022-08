OL - Mercato : un accord aurait été trouvé avec les Verts pour Lenny Pintor

À Lyon depuis quatre années, Lenny Pintor n'a pas réussi à se faire une place dans l'effectif rhodanien. En quête de temps de jeu, l'attaquant de 21 ans serait sur le point de signer chez le voisin stéphanois. Un accord entre les deux clubs aurait déjà été trouvé.

Arrivé de Brest en 2018 pour cinq millions d'euros, Lenny Pintor n'est apparu qu'à deux reprises avec le groupe professionnel de l'OL en quatre ans. Au sein de l'équipe réserve, ce n'est franchement pas mieux. Lors du dernier exercice, l'attaquant de 21 ans a disputé seulement trois petits matches en National 2. Prêté pendant deux années à Troyes (2019-2021), il avait pu gagner des minutes, inscrivant trois buts en 12 matches lors de sa seconde saison, avant d'être victime d'une rupture des ligaments croisés au mois de février 2021, puis de revenir dans le Rhône à l'été.

Une signature d'ici mercredi ?

À la recherche de temps de jeu, l'ancien international U20 français était dans le viseur de l'AS Saint-Etienne. Et les négociations n'auraient pas tardé à aboutir. Le club rhodanien et son rival stéphanois seraient même tombés d'accord au sujet de Lenny Pintor, à en croire les informations de Santi Aouna (journaliste pour FootMercato). L'ailier serait attendu dans le Forez pour passer sa visite médicale, avant de signer son contrat d'ici mercredi. Reste à savoir si comme le souhaitait les Verts, les dirigeants lyonnais accepteront de libérer leur joueur à qui il ne restait plus qu'une seule année de contrat.