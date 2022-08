OL - Mercato : Houssem Aouar serait dans le viseur de Leicester

Houssem Aouar lors de Paris FC – OL (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Toujours en contacts avancés avec le Betis Séville, Houssem Aouar aurait également les faveurs de Leicester. Mais le champion d'Angleterre 2016 attendrait d'être fixé sur le sort d'un de ses joueurs avant d'activer cette piste.

Après l'Espagne, place à l'Angleterre ? Annoncé sur le départ du côté du Real Betis Séville depuis plusieurs semaines, Houssem Aouar serait toujours en discussions avancées avec le club andalou, qui n'attendrait plus que l'accord du joueur. Dans un même temps, les dirigeants lyonnais auraient déjà conclu, d’après Goal Espagne, un deal avec William Carvalho, la sentinelle du Betis, pour l’inclure dans cette transaction. Mais les négociations ne semblent pas réellement aboutir et le Lyonnais de 24 ans, en fin de contrat dans un an, serait également courtisé de l'autre côté de la Manche.

Leicester patiente avant d'activer cette piste

À en croire les informations de FootMercato, Leicester aurait fait du milieu de terrain sa priorité, en cas de départ de James Maddison ciblé par Newcastle. Ainsi, les Foxes attendraient d'en savoir plus sur le futur de leur meneur de jeu, avant d'approfondir le dossier Aouar. D'ici là, l'international français aura très certainement démarré la rencontre face à Ajaccio, le 5 août prochain, en ouverture de la Ligue 1. Titularisé lors du dernier match de préparation contre l'Inter Milan (2-2), suite à la gêne ressentie par Jeff Reine-Adelaïde, il pourrrait être reconduit aux côtés de Lucas Paquetá et Johann Lepenant.