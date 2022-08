OL : John Textor ne "vient pas pour creuser une dette"

Pour la première fois, hors conférence de presse, John Textor s’est exprimé sur le rachat de l’OL. L’investisseur américain assure qu’il a les reins solides et ne souhaite pas tout bouleverser dans le club.

Depuis sa présentation fin juin dans l’auditorium du Parc OL, il se fait rare. Rare en France mais pas au Brésil notamment. Toujours en négociations avec l’OL Groupe pour devenir l’actionnaire majoritaire d’ici le 30 septembre prochain, John Textor attend très certainement le dénouement pour se montrer un peu plus présent. Néanmoins, même s’il va devenir majoritaire à 79% avant l'OPA, l’Américain ne compte pas débarquer avec ses gros sabots dans la capitale des Gaules. En maintenant Jean-Michel Aulas à la présidence pour les trois prochaines années, Textor a montré qu’il misait sur de la continuité à Lyon et ne semble pas vouloir déroger à sa ligne de conduite.

"Jean-Michel (Aulas) a un contrat et le reste du management reste en place. Il n'y a pas une seule personne que j'ai identifiée et qui pourrait venir. Pas une, a-t-il assuré dans les colonnes de L’Equipe. D'accord, si quelqu'un crache sur mes chaussures tous les jours au bureau, je le virerai car j'adore mes chaussures, mais là il n'y a aucune raison (rires). Historiquement, je n'aime pas diriger les entreprises, je suis comme l'oncle fou perturbateur, provocateur. J'aime penser le monde dans cinq ans."

Textor : "Les gens n'aiment pas voir toujours le même champion"

Dans sa stratégie de communication mise en place depuis l’entrée en "négociations exclusives", John Textor réalise pour le moment un sans-faute. Entre ses projets pour l’OL et ce qui l’entoure plus sa volonté de garder les "historiques", l’Américain sait qu’il marque des points auprès des fans. Seulement, ces derniers restent encore sceptiques notamment sur la fortune de Textor et sur la façon de le voir investir dans le club lyonnais. S’il avoue que sa "fortune n’est pas de trois milliards d’euros", le propriétaire de Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek assure qu’il a les reins solides avec Eagle Football et ses deux partenaires Jamie Salter et Bill Foley, avec qui il a contracté un emprunt.

"Pour gagner l'appel d'offres, nous devions montrer que nous avions des liquidités disponibles. Le moyen le plus rapide de parvenir au rachat était d'obtenir une ligne de crédit d'un groupe appelé Cannae Holding Company, rattaché à M. Foley, décrit-il. Je mets en gage tous mes actifs à travers Botafogo (D1 brésilienne), Crystal Palace et Molenbeek (D2 belge), ainsi que d'autres actifs personnels, afin de garantir cet emprunt. (…) Nous ne creusons pas de dettes à l'OL, c'est ça le plus important."

S’il assure avoir voulu investisseur en France "à cause de l’immigration", John Textor avait avant tout l’ambition de racheter un plus petit club avant de se jeter sur le dossier l’OL. En passe de devenir l’actionnaire majoritaire du club, l’Américain reste un homme avec de l’ambition qui promet "d’apporter de l’argent, ça faisait partie du deal" pour concurrencer le PSG. "On peut gagner le Championnat. Je crois que les règles vont changer. C'est un peu comme si le PSG était la seule équipe française, de l'extérieur, mais je sais que c'est faux. (…) Mais l’objectif cette saison reste de retrouver la Ligue des champions." Et une fois de plus, Textor fait confiance à Jean-Michel Aulas et la direction en place pour y parvenir.