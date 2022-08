OL : après un mois de préparation, qui sont les gagnants de l'été ?

Depuis lundi, l’OL est lancé dans sa préparation pour la reprise de la Ligue 1. Après un mois d'observation et de travail, Peter Bosz semble avoir les idées bien arrêtées. Il faut dire que certains joueurs ont profité de l’été pour marquer des points ou conforter leur position.

Un mois de préparation, des dizaines et des dizaines de séances d’entraînement auxquelles se sont ajoutés huit matchs amicaux. Depuis le 2 juillet dernier, l’OL n’a pas chômé dans sa reprise et dans sa préparation pour la saison de Ligue 1 qui reprend vendredi contre Ajaccio. Il faut dire qu’il y avait du travail après un dernier exercice chaotique, qui s’est terminé à la 8e place et donc sans Europe.

Cette année, l’échec est interdit, aussi bien pour le club que pour Peter Bosz. A la différence de la saison dernière, l’entraîneur de l’OL a pu travailler avec un gros quasi au complet pendant tout un mois et a eu le temps de tester des associations, des joueurs. Ces 31 derniers jours lui ont permis de voir aussi certains reprendre du poil de la bête et s’affirmer alors qu’on ne les attendait pas forcément. En attendant le match contre Ajaccio, zoom sur les gagnants de l’été.

Alexandre Lacazette, l'ancien redevenu patron

Comment ne pas citer l’attaquant. Il y a bien sûr ce retour à l’OL qui a insufflé une vraie vague d’espoir chez les supporters lyonnais mais aussi au sein du club. Et puis, il y a le terrain. Depuis un mois, l’ancien attaquant d’Arsenal travaille ses automatismes avec ses nouveaux coéquipiers afin de trouver une relation encore plus fluide.

"C'est un profil différent de Moussa (Dembélé). Aujourd'hui, on doit s'adapter à lui, c'est un joueur plus mobile, qui se déplace beaucoup entre les lignes, avait confié Jeff Reine-Adelaïde à notre média notamment après le match à Rotterdam. Sur ce match, ç'a été un peu plus dur de le trouver, il nous ont bien pressés donc on a jeté des ballons, mais il va nous apporter pour la suite car en Ligue 1, on aura souvent la balle et on va réussir à échanger avec lui."

Tout n’est pas parfait ce qui est logique mais le match contre l’Inter Milan a montré que tout allait en s’améliorant à l’image de son entente avec Lucas Paquetà. Avec trois buts durant l’été, Alexandre Lacazette a été le meilleur buteur lyonnais de la préparation. Seulement, l’attaquant a confirmé ce qui était espéré depuis son retour : le patron, c’est bien lui. Brassard de capitaine autour du bras pour le premier et dernier match, le gamin de Mermoz harangue, conseille et montre l’exemple. Vendredi contre Ajaccio, la surprise serait de ne pas le voir entrer en premier sur la pelouse avec le brassard plutôt que l’inverse.

Jeff Reine-Adelaïde, le revenant qu’on espérait

Sur les prestations, il reste encore du travail avec pas mal de déchets dans le jeu avec ballon mais Jeff Reine-Adelaïde revient clairement de loin. Après ses deux ruptures des ligaments, l’espoir était de le revoir retrouver le niveau qui était le sien à Angers mais entre l’espoir et l’optimisme, il y a un monde. Quand les supporters de l’OL peuvent regretter de ne pas voir vu Corentin Tolisso et Maxence Caqueret évoluer ensemble à cause de blessures durant l’été, "JRA" a sauté sur l’occasion.

"Je me sens bien, je retrouve de bonnes sensations, surtout avec le ballon et dans les courses offensives et défensives car à mon poste, il faut être capable d'en faire beaucoup, nous avouait-il aux Pays-Bas. C'est bien pour moi de pouvoir faire une bonne préparation et d'attaquer très bien avec le groupe."

Ce n’était pourtant pas forcément lui qui était attendu. Avec un passage en 4-3-3 et l’incertitude autour des avenirs d’Houssem Aouar et Lucas Paquetà, Romain Faivre faisait figure de favori pour se recentrer. L’ancien Brestois a débuté dans l’axe aux côtés de Reine-Adelaïde quand Paquetà évoluait encore avec l’équipe dite B. Et puis les jours sont passés, les matchs aussi et c’est finalement Faivre qui a été déclassé avec le retour de l’ancien meneur de l’AC Milan. Reine-Adelaïde a lui enchaîné, commence à trouver du rythme après deux ans sans jouer et se remontre décisif avec ce but contre Feyenoord. Dans son profil longiligne et technique, l’ancien capitaine des Espoirs peut apporter de la variété dans l’entrejeu lyonnais. Si les retours de Caqueret et Tolisso devraient bousculer la hiérarchie à terme, Reine-Adelaïde a clairement tiré son épingle du jeu dans cette préparation.

Johann Lepenant, "le petit" qui s’affirme

Les absences de Caqueret et Tolisso n’ont finalement pas eu que du mauvais dans l’histoire. Peter Bosz aurait très certainement préféré compter sur les deux produits du centre de formation pendant tout ce mois de juillet mais ces absences ont au moins pu profiter à d’autres. En débarquant à l’OL durant l’été, Lepenant ne s’attendait sûrement pas à jouer aussi vite, aussi longtemps. En l’espace de deux mois, le milieu est passé de la Ligue 2 à un match de haute volée contre l’Inter Milan, samedi à Cesena. A 21 ans, l’ancien Caennais a montré dans cette préparation que l’âge ne veut rien dire dans le foot et qu’il en a dans la tête.

Son jeu reste encore perfectible avec notamment beaucoup de passes latérales et peu qui cassent les lignes mais Johann Lepenant a donné un aperçu de pourquoi son modèle est N’Golo Kanté. Véritable aimant à ballon, le milieu lyonnais a une capacité de harcèlement qui le rapproche de Maxence Caqueret. Avec son visage juvénile, Lepenant ne paye pas de mine. Mais une fois sur la pelouse, c’est un tout autre visage qu’il montre, celui d’un guerrier. Si l’OL reste à la recherche d’un numéro 6 pour sa sentinelle, Bosz sait qu’il a quoi qu’il arrive une solution fiable dans son effectif avec "le petit" comme il l’aime l’appeler lors des zones mixtes.

Mention spéciale également à Castello Lukeba qui semble montrer que la saison de confirmation ne devrait être qu’une formalité. Tout comme Malo Gusto. Ce dernier est déjà bien en jambes des deux côtés du terrain même s’il doit encore corriger certaines fautes d’inattention.