OL : Alexandre Lacazette meilleur buteur de la préparation estivale

Presque deux mois après son retour, Alexandre Lacazette termine meilleur buteur de la préparation estivale de l'Olympique lyonnais. L'attaquant de 31 ans a inscrit trois buts.

Si l'annonce de son retour avait déchaîné les passions dans le Rhône, les semaines suivantes ont prolongé le plaisir. Après s'être offert un bain de foule lors du premier entraînement ouvert au public de cette pré-saison, Alexandre Lacazette a retrouvé, quelques jours plus tard, le chemin des filets avec l'Olympique lyonnais. À Bourg-en-Bresse (2-4), pour sa première fois avec le maillot rhodanien depuis mai 2017, l'attaquant français a fêté son retour par un but, en inscrivant le premier pion de l'été lyonnais.

Trois buts pour Lacazette

Opposé au Feyenoord Rotterdam (0-2) le 24 juillet dernier, l'ex-Gunner a doublé son compteur but pour redonner le sourire aux supporteurs lyonnais, au lendemain de la débâcle sur la pelouse de Willem II (5-0). Samedi à Cesena dans le nul contre l'Inter Milan (2-2), le Lyonnais de 31 ans a récidivé une troisième fois. Sur un joli service de Lucas Paquetá, il s'est offert le titre honorifique de meilleur buteur de cette préparation estivale à Lyon. Derrière lui, on retrouve Moussa Dembélé et Rayan Cherki, avec deux réalisations chacun. À cinq jours de la reprise du championnat de France, Alexandre Lacazette est prêt.