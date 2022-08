Corentin Tolisso est arrivé à l'OL à l'âge de 13 ans. Pour le Média Carré, le Lyonnais est revenu sur ses premières années "difficiles" au sein du centre de formation.

Avant de devenir un titulaire indiscutable à l'OL au milieu de la décennie 2010, puis d'être transféré au Bayern Munich et de soulever la Coupe du monde avec les Bleus , Corentin Tolisso a connu des débuts difficiles dans le Rhône. Arrivé à Lyon à l'âge de 13 ans, le natif de Tarare logeait au centre de formation, où il allait à l'école et prenait part aux entraînements. Mais son ascension a visiblement été parsemé d'embûches. "À 15 ans, l'OL m'a dit que j'allais être gardé pour la saison d'après, mais que je n'entrais pas dans les plans pour être dans l'équipe titulaire des U16, a-t-il révélé pour le Média Carré. Il fallait que je laisse ma place au centre et que je trouve un moyen pour venir à l'école et au foot tous les jours alors que j'habitais à une heure de route", a-t-il ajouté.

"Je me souviens en avoir pleuré"

Et d'expliquer que c'est sa "motivation" qui lui a permis de surmonter cette épreuve. "Je me souviens en avoir pleuré parce que c'était vraiment difficile. J'en ai parlé avec mes parents et on a décidé de déménager. Les réveils étaient toujours très tôt (5h30 ou 5h45) pour venir tous les jours, a détaillé le Lyonnais de 27 ans. Cela a été ma vie pendant trois ou quatre ans jusqu'à que je signe professionnel, et que je réussisse à négocier un appartement sur Lyon. Ensuite, c'est devenu plus facile pour moi", a-t-il expliqué. Du chemin, le Gone en a fait. De retour dans son club formateur à l'été 2022, Corentin Tolisso, qui poursuit sa préparation aménagée, devrait bientôt refouler la pelouse du Parc OL.