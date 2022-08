OL : "Viser les 3 premières places après ce mercato", ambitionne Lopes

Comme il nous l'avait confié depuis les Pays-Bas, Anthony Lopes a de grandes ambitions au départ de l'exercice 2022-2023. Le gardien de l'OL compte d'ailleurs sur Lacazette et Tolisso pour apporter leur expérience du plus haut niveau.

Anthony Lopes ne cache pas ses ambitions. Après une "inacceptable" huitième place en championnat, l'emblématique portier de l'OL a les yeux tournés vers le prochain exercice. Invité sur le plateau de L'Equipe du Soir, il l'a encore une fois rappelé. "On a un esprit revanchard pour remettre le club en haut de l'échelle. Notre mercato est très ambitieux. L'objectif, c'est d'aller chercher les trois premières places du championnat, a-t-il expliqué dans l'émission. Il va falloir montrer un tout autre visage. En jouant un seul match par semaine, je pense qu'on a les arguments pour lutter sur le haut du classement."

"La détermination et l'envie de se surpasser"

Ce mercato estival a surtout été marqué par le retour de ses amis, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, cinq ans après avoir respectivement rejoint Arsenal et le Bayern Munich. Pour Anthony Lopes, qui a œuvré dans ces dossiers, les deux joueurs peuvent apporter leur expérience acquise au plus haut niveau européen. "En ayant joué dans de très bons clubs, ils peuvent apporter leur vécu sur ces dernières années. Mais également beaucoup de détermination et l'envie de se surpasser. Ce sont deux joueurs qui aiment le club et qui ont le cœur rouge et bleu comme moi", a détaillé le Gone de 31 ans.