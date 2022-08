OL : John Textor tacle encore une fois le PSG

En attendant de voir son offre de rachat être complètement adoptée, John Textor se projette déjà comme futur actionnaire majoritaire de l’OL. L’Américain n’a pas manqué de tacler une nouvelle fois le PSG.

Ceux qui connaissaient le mieux John Textor disaient de lui qu’il était un très bon communicant quand son nom est sorti parmi les potentiels candidats au rachat de l’OL. Ils ne s’étaient pas trompés. L’investisseur américain aime se mettre en scène à Botafogo et n’est jamais le dernier pour envoyer une pique comme dernièrement à l’attention de l’OM. Certains disent qu’il est le Jean-Michel Aulas américain, adepte des réseaux sociaux et qui n’hésite pas à faire passer des messages par voie de presse. Pour la première fois en France, Textor s’est confié dans les colonnes de L’Equipe et a une nouvelle fois eu le PSG dans le viseur.

Déjà critique envers les clubs - Etats, le natif de Kirksville s’est payé la politique internationale du club parisien. Interrogé sur ses ambitions avec l’OL, John Textor veut "rivaliser avec le PSG" et a une idée pour y parvenir. "Paris est venu en Floride avec ce programme stupide de PSG Academy, en mettant des maillots à tout le monde. Les gens du PSG sont venus et ont créé ce programme, une licence, et ils m'ont dit qu'aucun enfant ne rentrerait au PSG", a-t-il déclaré avant de poursuivre. "Et j'ai pensé : pourquoi ? Pourquoi dire ça, venir en Floride où il y a des latinos et déclarer que pas un de ces enfants ne sera dans l'équipe ? Pourquoi êtes-vous là ? Pour vendre des maillots ? Si je peux trouver onze joueurs dans le monde que vous ne pouvez pas trouver ou acheter, on peut vous battre. On ne les battra pas chaque année mais Lyon a déjà gagné contre le PSG."

Comme c'est le cas depuis sa présentation au Parc OL fin juin, John Textor montre qu'il n'a pas sa langue dans la poche. Mais surtout que la formation, fer de lance de l'OL, a de grandes chances d'être au centre de ce nouveau projet qui doit voir le jour entre Rhône et Saône.