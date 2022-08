Rayan Cherki en Ligue Europa (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Rayan Cherki et son entourage n'auraient finalement pas eu de rendez-vous avec l'OL lundi. Visiblement, il faudra encore un peu patienter avant de connaître le dénouement de ce feuilleton estival.

La prolongation de Rayan Cherki est l'une des priorités du board rhodanien. En fin de contrat à l'été 2023, le Lyonnais de 18 ans discute depuis plusieurs mois avec son club formateur. Samedi, sa partition jouée face à l'Inter Milan (2-2) aurait-elle fait avancer les négociations ? Si l'on en croit plusieurs informations parues dans la presse, un accord devait être trouvé, lundi, pour étendre le contrat de Rayan Cherki lors d'une ultime réunion. Visiblement, il faudra attendre encore un peu avant de connaître le dénouement de ce feuilleton estival.

Un rendez-vous manqué ?

Aucun rendez-vous n'aurait eu lieu en ce début de semaine, selon FootMercato, même si ce dossier serait sur le point d'être ficelé. Pendant que les dirigeants lyonnais, dont Jean-Michel Aulas en tête, s'attèlent à le faire prolonger, le phénomène de l'OL veut être certain d'avoir des garanties sur son temps de jeu et sur le projet sportif auquel il prendra part dans le Rhône. Peut-être que ses 45 minutes de jeu soldées par un but, lors du dernier match de préparation en Italie, le pousseront à prendre la bonne décision. Les prochaines heures devraient apporter des éléments de réponse.