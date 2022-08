OL : "J'aurais pu faire beaucoup mieux", juge Houssem Aouar

Houssem Aouar sort d'une saison compliquée à l'OL. Le Lyonnais de 24 ans considère qu'à "l'image de l'équipe", il n'a "pas su être assez régulier".

Il reste sur deux saisons plutôt compliqués dans le Rhône. Pur produit de l'Académie de l'OL, Houssem Aouar s'est imposé comme titulaire dans le groupe professionnel à l'aube de ses 20 ans, en 2018, avant d'être étincelant lors du "Final 8" de la Ligue des Champions 2020 puis d'être convoqué dans la foulée avec l'équipe de France.

Mais le Lyonnais, qui a progressivement perdu sa place de titulaire, sort d'un dernier exercice en demi-teinte, conclu par huit buts et quatre passes décisives en 43 apparitions à Lyon. Pour le Média Carré, l'international français est revenu sur sa dernière année dans le Rhône. "À l'image de l'équipe, j'ai pas su être régulier. On ne peut pas aspirer à avoir les meilleures places au classement sans l'être, a-t-il estimé. J'ai progressé dans l'intensité. Mais quand ça ne marche pas collectivement, c'est toujours compliqué de trouver des points positifs à un joueur. Mais j'aurais évidemment pu faire beaucoup mieux pour apporter plus à l'équipe."

Toujours dans les petits papiers du Betis

Et de revenir plus globalement sur cette décevante huitième place acquise collectivement. "Très déçu de ce que l'on a produit et du résultat final. Il y a quelque chose qui n'a pas pris. On a la qualité, on a de bons joueurs individuellement mais le plus important c'est d'avoir une équipe forte. À nous de corriger cela pour la suite", a-t-il jugé. La suite pourrait s'écrire loin de Lyon pour le milieu de 24 ans. À un an de la fin de son contrat, il serait en discussions avancées avec le Real Betis Séville, d'après plusieurs informations qui circulent dans la presse.