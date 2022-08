OL : Peter Bosz est "à 100% satisfait du groupe" à sa disposition

Vendredi, l'OL reprend le chemin de la Ligue 1 avec la réception d'Ajaccio (21h). Après une saison que l'on pourrait qualifier d'expérimentale pour Peter Bosz, l'entraîneur lyonnais estime qu'il a les cartes en main pour redresser la barre.

De la pression avec un début de Ligue 1 abordable ?

"Dans le début d’un championnat, il y toujours des surprises. La saison dernière, on a perdu beaucoup de points contre les petits clubs. Je veux que mes joueurs soient désormais concentrés à 100% contre ces équipes. On sait qu’en France, ce n’est pas facile. On a eu l’exemple de la saison passée et donc on n'a aucune raison d’être moins concentré."

Un mercato réussi ?

"Corentin n’a malheureusement pas fait les cinq semaines de préparation mais revient petit à petit. Ce sont des joueurs de la maison mais surtout avec cinq ans d’expérience à l’étranger donc ça va nous apporter beaucoup. Alexandre est en forme, ça se voit. Johann Lepenant a beaucoup joué en préparation, il vient de Ligue 2 et n'a que 19 ans. Mais il a montré qu’il avait déjà le niveau et qu’il sera encore meilleur dans les prochains mois. Tagliafico ? Son match à l’inter Milan était bien que ce soit dans l’expérience ou la grinta, chose dont on a besoin."

L’adaptation de Tagliafico

"Le temps est très court avec une ou deux semaines mais heureusement, le système qu’on joue est presque le même qu’à l’Ajax. Un jeu offensif avec un pressing haut donc ça ne change pas beaucoup pour lui. Mais les coéquipiers sont différents donc il faut travailler là-dessus."

Un déficit à droite ?

"Léo (Dubois) est parti mais on a des joueurs qui peuvent jouer à ce poste même si ce n’est pas leur poste de prédilection."

Ajaccio, une équipe solide

"Une équipe qui n’a pris que 18 buts, c’est impressionnant. 23 clean-sheet, c’est quelque chose quand même. Ils étaient 2e en Ligue 2 avec une tactique très solide. Ce 4-4-2 avec des lignes très proches, ça laisse peu d’espace. Ils ont gagné beaucoup de matchs 1-0 la saison dernière. Ça ne veut pas dire que ce sera facile parce qu’ils montent de Ligue 2, au contraire."

Des choix vis-à-vis des joueurs en instance de départ

"Les joueurs sont là et je sais que dans le football, ça change très vite. Certains veulent partir, le club veulent que d'autres s'en allent et finalement ils restent donc ça va très vite. Il y a des blessures, des suspensions donc ce sont des raisons pour changer et faire jouer des joueurs. Tant qu'ils sont là et qu'ils s'entraînent bien, je les utilise."

Paquetà toujours sur le départ ?

"J'entends beaucoup parler de Lucas et c'est normal. Il y a eu une partie de la saison dernière où il a été très fort. Les gens parlent beaucoup de départ, maintenant un petit peu moins. Il est chez nous, il s'entraîne bien et du moment qu'il est là, je l'utilise."

Plus de pression avec l'arrivée du nouvel actionnaire ?

"Bien sûr que ça change des choses mais pour moi en tant que coach, le plus important est d'avoir les nouveaux joueurs à disposition. Mais je comprend que pour l'environnement, l'arrivée de Mr Textor est importante pour le club."

Des supporters plus exigeants ?

"Il y a de l'attente après la saison ratée mais aussi de l'espoir. Les séances d'entraînement ouvertes au public étaient pleines et tu sens l'espoir chez les supporters. Personne ne veut d'une deuxième saison comme la dernière que ce soit moi, les joueurs. On va tout faire pour mieux faire."

Un effectif taillé pour le podium ?

"Il est trop tôt. J'ai regardé le match de Monaco mais qu'est-ce que je peux dire sur eux ? Pour arriver où on veut être, il ne faut pas regarder les autres mais ce qu'on fait nous."

La Coupe du monde en hiver

"C'est un nouveau challenge parce que personne ne connait ça. C'est bizarre mais ce n'est pas que pour l'OL mais pour tous les clubs dans le monde. C'est différent mais on tente de s'adapter à quelque chose qu'on n'a jamais eue."

Satisfait du groupe à sa disposition ?

"100%. Il y a toujours des postes où on parle avec les dirigeants mais je suis très content et en pleine confiance avec ce groupe."

Le 4-3-3, système préférentiel ?

"Ça dépend des joueurs avec qui je travaille. Je n'aime pas parler de systèmes parce que quand tu joues en 4-3-3 et que tu joues avec un pressing avec deux offensifs, tu es finalement en 4-4-2. Quand tu as le ballon, quand tu n'a pas le ballon, c'est complètement différent. Contre une grosse équipe, contre une équipe plus faible, on fait les choses différemment."