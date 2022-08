OL : Lacazette assure qu'il n'y a "aucun problème et désaccord" avec Bosz

De retour à l’OL après cinq ans à Arsenal, Alexandre Lacazette s’est déjà imposé. Nommé capitaine, l’attaquant affiche de la fierté et de l’ambition pour cette nouvelle saison.

Entre l’OL et Alexandre Lacazette, c’est une histoire d’amour qui avait fait une parenthèse de cinq ans. Après avoir goûté à l’air londonien, l’attaquant s’est finalement résolu à revenir là où tout a commencé pour lui, chez lui à Lyon. Presque deux mois après l’officialisation de son retour entre Rhône et Saône, le numéro 91 a déjà repris ses marques comme s’il n’était jamais parti. Pourtant, il l’avoue lui-même, si l’environnement est le même, tout est différent dans l’effectif. S’il a retrouvé ses potes Anthony Lopes et Corentin Tolisso, Lacazette doit désormais apprendre à connaitre un groupe dont il est presque l’un des plus anciens. Depuis un mois, l’heure est donc à la découverte.

"On parle de foot, de la vie mais il n’y a pas vraiment de sujet particulier. On apprend à se connaitre surtout que je suis là que depuis un mois, a avoué le joueur ce mercredi en conférence de presse. Ça se passe bien, ça rigole beaucoup, ça travaille. Depuis que je suis ici, je vois que l’équipe a envie d’avancer et de faire une belle saison. Je ne vois que du positif."

Lacazette : "Il y a une vraie envie à l'entraînement et aux matchs"

Parti de l’OL en pleine force de l’âge à 26 ans, Lacazette revient trentenaire et avec une expérience à Arsenal qui l’a changé en tant que joueur et homme. Fort de cette expérience londonienne et de son vécu à l’OL, l’enfant de Mermoz s’est vu responsabiliser par Peter Bosz. Après un mois de réflexion, le choix de l’entraîneur néerlandais pour le capitanat s’est porté logiquement sur son nouvel attaquant. De quoi tordre un peu plus le cou aux supposées brouilles apparues contre Feyenoord.

"Beaucoup de fierté de porter le brassard et d’avoir la confiance du coach et des mes coéquipiers. Les échanges à Rotterdam ? Ce sont des discussions qu’il y a dans tous les vestiaires. Je suis sur le terrain avec de l’émotion et je l’ai peut-être évacuée d’une façon différente que j’aurai dû, avoue-t-il néanmoins. Mais il n’y a eu de problème ni de désaccord. Je ne sais pas d’où est sorti cette information mais tout va bien. Avant de signer, on a eu une conversation, on veut du respect et de la franchise entre nous. On apprend aussi à se connaitre."

En un mois, Alexandre Lacazette est revenu chez lui et a déjà (re)conquis tout son monde. Néanmoins, il le concède lui-même, "ce n’est que le début du travail. On a déjà vu des améliorations depuis trois semaines mais ça va prendre du temps. On ne sera que meilleur au fil de la saison." Parole de capitaine.