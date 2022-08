OL : une attaque en rodage et des promesses

Durant la préparation, l’OL a inscrit 15 buts en 8 matchs. Avec l’arrivée d’Alexandre Lacazette, les joueurs déjà présents la saison dernière doivent s’ajuster. Ce travail prend du temps et Ludovic Giuly doit jouer un rôle dans cette cohésion.

Dès le deuxième match contre le confrontation contre le Dynamo Kiev, Peter Bosz avait prévenu. A ceux qui attendaient de voir Alexandre Lacazette empiler les buts les uns après les autres, il faudrait revoir les exigences. A Lyon, l’attaquant arrive peut-être en terrain conquis dans son club de toujours, a beau connaitre la plupart des personnes travaillant à Décines, l’OL n’est plus le même. Nabil Fekir n’est plus là et si Corentin Tolisso est revenu en même temps que lui, Lacazette doit reprendre de zéro. C’es dans ce sens que son entraîneur avait appelé à la patience.

"C’est important pour moi qu’il joue à chaque match avec ces joueurs autour de lui, avait confié Peter Bosz après la rencontre Feyenoord. Ils le connaissent parce qu’ils l’ont vu à la télé mais jouer avec lui c’est différent. C’est un attaquant au profil différent de Moussa Dembélé donc il faut se connaitre."

Lacazette - Dembélé, deux salles, deux ambiances

Pendant un mois, Peter Bosz s’est donc attelé à travailler ces combinaisons, ces relations techniques. L’expérience d’une équipe A et d’une B peut être critiquable sur certains points, cette stratégie a au moins eu le mérite de faire jouer Lacazette presqu’avec toujours les mêmes joueurs autour de lui. Dans les recherches d’automatismes, la répétition n’est jamais un ennemi, bien au contraire. L'ancien Gunner est au centre des attentions car son retour a créé des attentes mais c’est toute l’animation offensive qui a été à revoir avec un numéro 9 qui aime plus décrocher. Toko-Ekambi et Tetê sont amenés à prendre plus la profondeur quand Lacazette décroche tandis qu’un milieu devra se projeter.

"Avec Karl, on joue sur le même côté, c'est un peu plus facile. On a plus d'espaces pour se trouver, alors qu'Alex est dans le cœur du jeu, les adversaires sont plus proches de lui. Cela va se faire petit à petit, il ne faut pas être impatient, avait argumenté Jeff Reine-Adelaïde. Je suis confiant car c'est un footballeur de qualité, il peut décrocher ou partir en profondeur."

Le rôle central de Ludovic Giuly

Cette variété dans le jeu de Lacazette peut offrir bien plus d’options à l’OL dans un avenir plus ou moins proche. Avec 15 buts inscrits durant la préparation, les Lyonnais se sont montrés offensifs. Mais dans l’animation, il reste encore bien du travail. Des observations qu’a noté le staff et notamment Ludovic Giuly. En revenant à l’OL, l’entraîneur adjoint est en charge des attaquants et a donc pour objectif de créer une vraie osmose avec l’ensemble des talents mis à sa disposition.

"J’ai voulu analyser et prendre mon temps avec les attaquants. J’aime bien connaitre les gens avec qui je travaille et avec qui je parle. Je ne leur ai pas fait de réunion avant parce que je n’aime pas les "on dit" et je juge par moi-même comment il se comporte etc, nous a-t-il avoué lors d’un entretien avant d'enchaîner. Je fais page blanche et c’est ce que j’ai fait pendant un mois. J’ai eu ma première réunion avec un attaquant aujourd’hui (mercredi dernier) parce que je savais ce que j’allais lui dire, comment il fallait discuter avec lui sur ce qu’il se passe à l’entraînement, en dehors, le comportement, ce qu’il peut améliorer."

Déjà du mieux contre l’Inter Milan

Après avoir montré certains signes de frustration contre le Dynamo Kiev ou contre Anderlecht, l’attaquant lyonnais a retrouvé la mire contre Feyenoord pour l’Inter Milan. La relation avec Lucas Paquetà a été séduisante en Italie et a surtout donné l’impression de s’améliorer. Le couloir droit avec Tetê et Gusto ne cesse de monter en puissance et d'ouvrir l'axe. Le signe que le travail spécifique réalisé par Giuly porte déjà ses fruits ? Il est encore bien trop tôt pour le dire mais l’ancien du FC Barcelone est conscient que son rôle est primordial. Ayant côtoyé les plus grands durant sa carrière, le "lutin lyonnais" a séduit le board rhodanien grâce à cette expérience acquise. Mais hors de question pour lui de se mettre en avant. S’il régale toujours autant devant le but lors des séances d'entraînement, Giuly est passé à autre chose.

"S’il me demande des conseils sur comment je me déplaçait parce qu’il a le même poste ou comment on peut arriver à ce niveau-là, comment je fais, forcément, je lui dirai mon parcours mais je parle toujours du joueur et jamais je ne comparerai à avant, nous a-t-il assuré. J’ai zappé ce que j’étais avant et je parle aujourd’hui avec le présent qu’il s’appelle X et Y."

Ayant évolué aux côtés de Samuel Eto’o, Thierry Henry, Lionel Messi ou encore Ronaldinho durant sa carrière, Ludovic Giuly en a emmagasiné de l’expérience. Et bien qu’il se réfute à parler de son passé, l’entraîneur adjoint a beaucoup à apporter. La saison dernière, l’OL avait fait preuve d’un attentisme criant dans l’animation offensive et les premiers matchs amicaux avaient renforcé ce sentiment. C’est un travail de longue haleine qui ne sera peut-être pas visible avant des semaines. Mais l’attente devrait en valoir la chandelle vu les qualités offensives dans ce groupe lyonnais.