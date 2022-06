OL : le "rôle de grand frère" qu’aura Giuly avec les jeunes

Formé à l'OL, Giuly vient de faire son retour dans le club de sa ville au poste d'entraîneur adjoint en charge des attaquants. Fier de revenir à Lyon, il compte bien jouer un "rôle de grand frère" en accompagnant les jeunes joueurs.

On appelle ça l’ADN OL. Après Rémy Riou et Alexandre Lacazette, voici maintenant Ludovic Giuly qui fait son retour dans le club de son enfance. Là où il a été formé et a évolué entre 1994 et 1998. Pour le média du club, l’ex-attaquant du FC Barcelone a donné ses premières impressions sur le rôle d’adjoint en charge des attaquants qu’il va occuper chez lui, à l’OL. "C’est une fierté de pouvoir porter ces couleurs et de revenir dans la ville où je suis né. Ce poste représente un nouveau challenge, et surtout un nouveau métier pour moi. Je vais essayer d’être encore plus professionnel que je ne le suis déjà ", a expliqué le vainqueur de la Ligue des Champions 2006.

"Il faut accompagner les jeunes"

Pur produit de l’académie lyonnaise, Ludovic Giuly sait évidemment toute l’importance qu’ont les jeunes joueurs dans le système OL. "L’ADN du club, c’est quand même son centre de formation. L’OL a toujours formé de grands joueurs. On doit compter sur eux, mais il faut les accompagner pour qu'ils grandissent", a souligné Giuly au média de l’Olympique lyonnais. Et le natif de Lyon compte bien jouer "un rôle de grand frère" auprès des jeunes pousses : "Un grand frère, certes. Mais qui est exigeant parce qu’on a besoin qu’ils soient bons rapidement. Il va aussi nous falloir des résultats très rapidement. Je serai le grand frère, mais on va surtout devoir bien bosser." Quel ancien de la maison lyonnaise sera le prochain à faire son retour ?