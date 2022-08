OL : Bompastor veut "inculquer la culture de la gagne dès les amicaux"

Sonia Bompastor (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après deux semaines de préparation, l’OL féminin va disputer son premier match amical contre le Servette, mercredi. Même amputée de nombreuses internationales, Sonia Bompastor cherche la gagne.

Les entraînements c’est bien, les matchs encore mieux. Lancé en pleine préparation estivale depuis deux semaines, l’OL féminin va pouvoir de nouveau sentir l’odeur d’une confrontation, mardi contre le Servette Genève. Cette rencontre reste amicale surtout les Fenottes s’avancent avec un groupe qui a dû mal à grossir en quantité. Signe Bruun a bien fait son retour à l’entraînement lundi mais les absences sont encore très nombreuses. Contre le club suisse, le groupe de Sonia Bompastor sera composé en grande majorité de jeunes joueuses issues de l’Académie. Pas de test grandeur nature mais un bon exercice afin de se tourner vers les Etats-Unis dans onze jours.

"L’objectif est sur le jeu, les phases avec ballon mais aussi de gagner, a prévenu la coach lyonnaise sur OLPlay. C’est important car on este un club ambitieux et même si ça reste un premier match qui est amical, il faut déjà inculquer cette culture de la gagne à des jeunes joueuses contre une équipe qui sera en avance dans sa préparation."

Dans son plan de bataille, Sonia Bompastor a les idées bien précises sur cette préparation. Avec un groupe fortement démuni, le but est avant tout de monter en puissance progressivement avec comme objectif le Trophée des Championnes le 27 août prochain contre le PSG. Avec seulement deux matchs amicaux en France avant la tournée aux Etats-Unis, l’entraîneure veut que "ces deux matchs contre le Servette et Saint-Etienne nous permettent de mettre en place nos principes de jeu et de lancer notre préparation."