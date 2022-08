NWSL : l’OL Reign croise le fer avec le Racing Louisville

Megan Rapinoe lors de Washington – OL Reign (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Trois jours après avoir pris le meilleur sur le FC Angel City, l’OL Reign enchaîne face au Racing Louisville. Dans la nuit de mardi à mercredi (2h), les Seattlïennes veulent poursuivre contre une équipe mal classée.

La pause a fait du bien aux joueuses de l’OL Reign. Après avoir perdu contre Kansas City avant deux semaines de trêves, les Seattlïennes ont eu le temps de faire le deuil de ce revers pour reprendre du bon pied. Elles ne sont pas passées loin de la correctionnelle contre le FC Angel City, perdant 2-0 après une demi-heure, mais ont renversé la tendance en deuxième période. Un succès étriqué (3-2) contre un adversaire direct qui doit maintenant être validé.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OL Reign continue son road trip avec un déplacement à Louisville. Actuellement 5es, les coéquipières de Tobin Heath gardent le contact avec le haut du classement (cinq points de retard sur San Diego) mais n’ont pas le droit de se louper. Avant-dernier de NWSL, Louisville n’a plus gagné depuis le 25 mai et reste sur deux défaites en trois matchs. L’OL Reign et son adversaire avaient déjà croisé le fer au début de la saison avec un nul (2-2) dès la 2e journée du championnat.