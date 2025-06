OL : Alexandre Lacazette aux portes du top des capitaines

Alexandre Lacazette (OL) face à Strasbourg (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Il ne rentrera pas le top 10 au nombre de capitanats. Alexandre Lacazette, qui quitte l'OL en cette intersaison, se classe 11e.

Une saison de plus. Une saison, c'est peut-être ce qu'il manquera finalement à Alexandre Lacazette pour marquer encore un peu plus l'histoire du club. On pense évidemment au record du nombre de buts, que détient encore et pour longtemps Fleury Di Nallo (222 contre 201 pour l'ex-Gunner). Mais il pouvait aussi prétendre à intégrer le top 10 des capitaines les plus capés de l'Olympique lyonnais.

Car face à Angers (2-0), soir de sa dernière apparition sous le maillot rhodanien, le footballeur de 34 ans a fêté son 109 capitanats. C'est seulement huit de moins que Cris (117). Le "Policier" est celui qui ferme la marche des dix joueurs ayant le plus souvent porté le brassard. L'attaquant, lui, est onzième, devant tout de même Sonny Anderson (93) et Alain Caveglia (89).

Di Nallo, l'indétrônable

Puisqu'il ne prolongera pas son aventure avec son club formateur, Lacazette ne pourra pas aller chercher son ancien coéquipier, Jordan Ferri (124). Ni d'autres individualités lyonnaises marquantes comme Juninho (125), Rémi Garde (125) et Raymond Domenech (125).

En revanche, il était trop loin pour envisager de rattraper ses illustres ainés. Tout en haut, on retrouve, d'après le décompte d'OL Passé présent, Di Nallo (299), mais aussi Aimé Mignot (255), André Lerond (232), Maxime Gonalons (210) et Serge Chiesa (192). Des noms qui, comme l'avant-centre, ont forgé l'identité de l'OL au fil des années.