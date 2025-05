Mercato : Lacazette (OL) veut poursuivre sa carrière à l’étranger

Alexandre Lacazette après son but lors du derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après avoir disputé son dernier match à l’OL face à Angers, samedi dernier, Alexandre Lacazette a indiqué vouloir poursuivre son aventure en tant que joueur. Mais "pas en France" car, pour lui, "il n’y a que Lyon".

C’est une page qui se tourne ou, plutôt, un livre entier qui se referme. Samedi dernier, face à Angers, Alexandre Lacazette a foulé une dernière fois la pelouse du Parc OL. Buteur à deux reprises, le capitaine lyonnais s’est offert une dernière heure de gloire après onze années de bons et loyaux services chez les professionnels (2009-2017 puis 2022-2025).

Mais maintenant que l’histoire est terminée, le "Général" doit penser à son avenir. Pour lui, pas question de raccrocher les crampons, comme il l’a fait savoir lors d’une dernière interview donnée sur OL Play. Néanmoins, celui qui est revenu dans son club formateur à l’été 2022 ne se voit pas poursuivre sa carrière dans l'Hexagone, par respect pour l’OL. "Je ne vais pas arrêter de jouer. Je ne sais pas encore où. Mais ce ne sera pas en France. Pour moi, il n’y a que Lyon", a-t-il affirmé.

"Si tu restes, on ne te prolonge pas"

Mais à 33 ans, le célèbre numéro 10 rhodanien est conscient qu’il est au crépuscule de sa carrière de joueur. Et un ultime défi dans un club de plus grande envergure que l'Olympique lyonnais semble à ce jour improbable. Pour autant, le chemin paraît déjà être tout tracé dans la tête d'Alexandre Lacazette. Lequel a pu réfléchir depuis plusieurs mois à sa future destination.

En effet, comme il l’a précisé, son départ était déjà acté depuis presque un an. Alors qu'il devait déjà prendre la direction du Moyen-Orient l'été dernier, l’ancien attaquant d’Arsenal avait finalement décidé de disputer un exercice supplémentaire. Mais il savait que s’il restait cette saison, il s’agirait de sa dernière au club. "J’avais déjà pris ma décision l’été dernier. Il y avait eu un accord avec l’ancien directeur (David Friio, NDLR) sportif qui m’avait dit : "Si tu restes, on ne te prolonge pas". En début d’année, il y a eu quelques discussions, mais je savais que ça n’aboutirait pas".

Pourtant, l’homme aux 201 buts avec l’OL avait les faveurs de son coach. Paulo Fonseca n’aurait pas dit non à l’idée de voir son joueur poursuivre une année de plus à ses côtés. "Je sais que l'entraîneur aurait aimé que je reste. À un moment, j’ai commencé à réfléchir… puis j’ai décidé de partir. Il ne fallait pas gâcher et partir sur une mauvaise note", a-t-il ajouté.

"Moi, je me vois bien dans un staff"

Un dernier challenge va se présenter désormais pour le vice-champion olympique 2024. L’Arabie saoudite ? Les États-Unis ? Rien n’est encore figé. Mais le deuxième joueur le plus capé à l’OL pense aussi à sa reconversion. Une carrière de technicien semble encore trop loin pour lui.

Néanmoins, une première expérience dans un staff pourrait lui plaire. Tout comme un rôle de dirigeant. "Beaucoup me disent qu’ils me voient revenir comme coach. Moi, je me vois bien dans un staff. Dès le mardi soir, il y a du foot à la télé, je regarde tous les matchs. Sinon, pourquoi pas un poste à responsabilité dans un club". Le football ne devrait donc pas faire fuir l’ancien international français pour son après-carrière. Loin de là. D’ici là, les filets ne devraient pas lui échapper non plus. Lui qui aspire encore à empiler les buts, à l’étranger donc.