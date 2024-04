Déterminant dans la bonne série de l'OL, Alexandre Lacazette susciterait de l'intérêt chez des clubs saoudiens et américains. Il lui reste encore un an de contrat avec l'Olympique lyonnais.

Anthony Lopes et Alexandre Lacazette évolueront-ils toujours à l'Olympique lyonnais la saison prochaine ? Si la question se pose déjà depuis un certain temps pour le gardien, qui réalise actuellement de belles performances, elle vaudrait également pour l'attaquant. Selon RMC Sport, le capitaine rhodanien serait dans le viseur de plusieurs clubs saoudiens et américains.

Auteur de 18 buts et 3 passes décisives lors de cet exercice 2023-2024 (en 29 matchs), l'avant-centre serait sur les tablettes Los Angeles Galaxy. Des émissaires de la franchise de MLS auraient fait le déplacement à l'automne 2023 afin de prendre le pouls. Au Moyen-Orient, deux formations auraient déjà entamé les discussions pour tenter de le recruter. L'OL et John Textor seraient d'ailleurs au courant de la situation et des échanges entre les représentants de Lacazette et les dirigeants de Saudi Pro League.

Une offre "irrefusable" entre les mains ?

Une offre de financièrement "irrefusable" d'après un membre de son entourage, cité par le média sportif. Le buteur serait à l'écoute de ces propositions, dont l'une consisterait un contrat de deux ans, plus une année en option.

A noter que l'ancien Gunner dispose d'encore une saison de contrat avec l'Olympique lyonnais. Revenu à l'été 2022, il avait signé jusqu'en 2025. A bientôt 33 ans (le 28 mai prochain), il est actuellement le deuxième meilleur réalisateur de l'histoire du club rhodanien (178 buts).

Une fin de saison à réussir pour lui et le groupe

Continuera-t-il de se rapprocher du premier, Fleury Di Nallo ? Ou bien tentera-t-il une dernière expérience dans un championnat plus exotique ? En tout cas, Lacazette se concentrerait pour le moment sur les prochaines échéances avec l'OL, à savoir une qualification pour une compétition européenne et la finale de la Coupe de France. Il sera ensuite temps de parler de la suite.