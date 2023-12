OL - Mercato : la MLS a lorgné sur Alexandre Lacazette

En plus de l’Arabie Saoudite, la MLS a également lorgné sur Alexandre Lacazette pour cet hiver. Seulement, l’attaquant souhaite aider l’OL à se maintenir.

Auteur d’une première partie de saison en deçà des attentes comme l’ensemble de ses coéquipiers, Alexandre Lacazette a pourtant repris du poil de la bête juste avant la trêve. Comme un symbole, dès que le capitaine s’est remis à marquer, l’OL s’est de son côté remis à gagne. L’un ne va pas sans l’autre et la saison dernière avait déjà montré une partie de cette Lacazette-dépendance. Auteur de quatre des cinq derniers buts lyonnais avant la trêve hivernale, le numéro 10 a retrouvé sa place de dauphin derrière Kylian Mbappé au classement des buteurs de Ligue 1. Seulement, à la différence de la saison dernière, le mano a mano entre les deux attaquants n’aura pas lieu, les sept réalisations de Lacazette étant bien loin des 18 buts de Mbappé.

Une confiance retrouvée avec Sage

Qu’importe, l’OL n’a pas besoin de ça, mais juste d’un capitaine qui guide le navire pour retrouver une place un peu plus convenable que la 15e actuelle. En l’espace de trois matchs, Lacazette est redevenu le buteur qui avait réussi son retour dans son club formateur la saison dernière. La confiance donnée par Pierre Sage ne doit non plus être étrangère à ce regain de forme. De quoi laisser derrière lui la frustration des semaines passées sous Fabio Grosso. Son statut avait été remis en cause pour l’Italien, au point que des rumeurs de départ avaient fleuri pour cet hiver.

Avec un salaire imposant et un rendement loin du compte cette saison, voir Lacazette partir aurait permis quelques économies à l’OL en cas de belles offres. L’Arabie Saoudite était sur le coup comme ce fut le cas l’été dernier, mais L’Équipe nous apprend que la MLS a également lorgné sur l’international français. Sans succès puisqu'Alexandre Lacazette souhaite avant tout maintenir son club formateur dans l’élite.