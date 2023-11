En panne de confiance depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette pourrait être poussé dehors durant l’hiver. L’attaquant de l’OL est pour l’instant silencieux, mais ses envies d’ailleurs seraient en partie explicables pour notre consultant Nicolas Puydebois.

Trois buts en neuf rencontres. Le début de saison d’Alexandre Lacazette est loin d’être tout rose, à l’image de celui de l’OL. Meilleur buteur lyonnais la saison dernière, l’attaquant n’est clairement pas dans son assiette depuis la reprise. En partie par sa faute avec ce carton rouge reçu dès la deuxième journée de championnat contre Montpellier et qui lui a fait manquer trois matchs. De l’autre, il est tributaire d’un effectif qui n’a pas toujours pas réussi à trouver la bonne carburation collectivement et individuellement. Mis sur le banc contre Rennes puis appeler à s’asseoir après seulement 45 minutes contre Lille, Alexandre Lacazette est dans le creux de la vague sous Fabio Grosso. À ces performances en dents de scie, le capitaine lyonnais a vu apparaitre l’information d’une possibilité de l’OL de le pousser, avec Corentin Tolisso, vers la sortie.

Une stratégie afin de se délester de deux gros salaires alors que les performances individuelles ne sont pas au rendez-vous. D’après nos informations, l’Arabie Saoudite n’a pas oublié Alexandre Lacazette même si ce dernier préfère avant tout jouer la carte du mutisme jusqu’à la trêve. Quoi qu’il en soit, le capitaine lyonnais devrait alimenter les rumeurs mercato dans les prochaines semaines. Alors que le bateau a besoin d’un capitaine, peut-on imaginer un départ de Lacazette ?

"Il ne se retrouve pas dans cette équipe"

L’idée n’a rien de farfelu pour notre consultant Nicolas Puydebois si l’on se place du côté du joueur. "Il a peut-être moins envie de jouer pour cette équipe. Je ne parle pas du maillot et de l’institution. Il ne se retrouve pas dans cette équipe-là, dans la mentalité, dans la qualité de ses coéquipiers, il n’a pas l’habitude. Il est passé par l’OL à une bonne époque et à Arsenal et tu te retrouves à l’OL avec cet effectif-là et tu peux comprendre qu’à un moment donné, tu te dis 'qu’est-ce que je fous là ?' Ce n’est pas pour le dédouaner et j'ai toujours du mal à comprendre cette manière de faire, mais ça peut expliquer qu’aujourd’hui, il soit moins concerné."

Ayant repoussé une offre saoudienne l’été dernier, Alexandre Lacazette rêvait d’un retour triomphant à l’OL. L’aider à se sauver aurait une vraie saveur plutôt que de quitter le navire.