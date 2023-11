OL féminin : la FFF valide le nom de la future Ligue professionnelle

Souhaitant mettre en place une Ligue professionnelle à partir de la saison prochaine, le Comex de la FFF en a validé le nom. Il s’agira de la Ligue Féminine de Football Professionnel (LFFP).

C’est une avancée conséquente dans le développement du football féminin français. C’est en tout cas ce qui est mis en avant par les acteurs du projet de la Ligue Professionnelle pour permettre à la France et au championnat de France de combler une partie de son retard sur les autres championnats européens. Sonia Bompastor et les joueuses de l’OL ne sont jamais les dernières pour pointer du doigt les manquements en D1 féminine et tentent de faire bouger les choses médiatiquement. Est-ce que la création d’une Ligue professionnelle va aider à ces changements ? Il faudra patienter encore quelques mois avant la mise en place de cette nouvelle entité. En tout cas, le nom de cette Ligue a été approuvé par le Comex mardi et elle se nommera la Ligue Féminine de Football Professionnel (LFFP).

La nomination de cette Ligue professionnelle intervient quelques mois après le vote à l’Assemblée Fédérale en faveur de la création de la LFFP et son intégration aux Statuts de la FFF. La mission principale de la LFFP sera de favoriser le développement du football féminin de haut niveau en contribuant à la structuration et à la promotion des championnats de D1 et D2 ainsi que des centres de formation. C’est dans cette optique que l’Académie féminine de l’OL avait reçu pour la première fois l'agrément de la FFF à l’été dernier.