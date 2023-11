Un forum des métiers le 5 décembre à l’Arena

Dans le cadre de la campagne "Je ne suis pas un CV", un forum des métiers est organisé le mardi 5 décembre à l’Arena. Deux cent postes dans l’événementiel sont à pouvoir.

A l’image de ce qu’il se fait déjà du côté du Parc OL, l’Arena va également mettre la recherche de métiers à l’honneur dans les semaines et mois à venir. Inaugurée le 23 novembre dernier pour ASVEL - Bayern Munich, la salle sert également pour les concerts et spectacles comme Florence Foresti mardi sort mais aussi de salle de réception pour des séminaires et autres rendez-vous. C’est ce qui va se passer le mardi 5 décembre prochain entre 14h et 17h. Dans le Grand Hall de l’Arena se tiendra un forum des métiers afin de permettre aux chercheurs d’emplois de trouver un job parmi les 200 postes à pourvoir dans le domaine de l’événementiel.

Dans le cadre de la campagne "Je ne suis pas un CV", l’OL Fondation s’associe donc avec le Pole Emploi pour ce rendez-vous de trois heures à l’Arena. De l’accueil à la sécurité en passant par la restauration, il y en aura pour tous les goûts. Pour pouvoir participer à ce forum le mardi 5 décembre, il faut préalablement s’inscrire via ce lien (cliquez ici)