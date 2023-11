OL - ASVEL : le Bayern Munich a gâché la fête pour la 1re à l’Arena

Inauguration de l’Arena lors d’ASVEL – Bayern Munich (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Jeudi, l’Arena a été officiellement inaugurée avec la tenue du match entre l’ASVEL et le Bayern Munich. À l’issue d’un suspense sans fin, le club bavarois s’est imposé (100-101) après deux prolongations.

Les petits plats avaient été mis dans les grands jeudi soir du côté de Décines. Ce 23 novembre 2023 était forcément attendu depuis plusieurs semaines et l’excitation était palpable au sein de l’Arena. Pour la première fois, l’enceinte a accueilli son premier évènement avec le match d’Euroligue entre l’ASVEL et le Bayern Munich. Dans une salle comble avec près de 12 000 spectateurs, le spectacle a été au rendez-vous sur et en dehors du parquet. Après le traditionnel couper de ruban en présence notamment de Tony Parker, président du club villeurbannais, un show à l’américaine a été livré aux supporters présents.

Prochain rendez-vous le 8 décembre contre Valence

Malheureusement, cette pendaison de crémaillère ne s’est pas terminée de la meilleure des façons. Dans une rencontre s’étirant jusqu’à tard dans la soirée, le Bayern Munich s’est offert le scalp de l’équipe de Gianmarco Pozzecco. Après deux prolongations, le club munichois s’est imposé d’un petit point (100-101), gâchant la fête de toute une salle. L’ASVEL aura la possibilité de se rattraper à l’Arena puisqu’il y disputera dix autres matchs d’Euroligue dont le prochain se tiendra le vendredi 8 décembre contre Valence. Entretemps, la salle aura également testé sa configuration concert et spectacle. Florence Foresti est attendue le 28 novembre pour son one-woman-show avant d’être suivie par Lomepal pour son concert le 1er décembre.