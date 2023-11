Pour leur premier match à l’Arena de Décines, les joueurs de l’ASVEL ont pu compter sur des soutiens de poids. En plus de Jo-Wilfried Tsonga ou Matt Pokora, les joueurs et joueuses de l’OL avaient répondu présents jeudi soir.

La salle était pleine à craquer jeudi soir. Comme on pouvait s’y attendre, l’inauguration de l’Arena a attiré du monde à Décines avec un match entre l’ASVEL et le Bayern Munich quasiment à guichets fermés. Les 11 354 personnes venues s’entasser dans les gradins de l’Arena en ont eu plein les yeux même si la victoire (100-101) n’a pas été au rendez-vous. Néanmoins, les animations autour du match et le scénario de la rencontre ont rendu encore plus historique cette première dans la nouvelle salle, propriété de l’OL Groupe. Si les inconditionnels de l’ASVEL ou simples curieux avaient répondu présents en tribunes, il y avait aussi du beau monde en coulisses et en "courtside" pour cette rencontre.

Ayant également investi au cœur de l’OL Vallée avec son Académie de tennis, Jo-Wilfried Tsonga était bien évidemment de la partie, tout comme Matt Pokora, intime de Tony Parker, président de club villeurbannais. Mais aussi de la famille OL Groupe. Les joueurs de l’ASVEL ont pu voir que les joueurs et joueuses de l’OL étaient aussi présents. En bord de terrain, il était possible d’apercevoir Wendie Renard, Rayan Cherki, Anthony Lopes ou encore Dejan Lovren. Ils étaient malgré tout bien plus nombreux, car sur les réseaux sociaux, Diego Moreira, Jake O’Brien ou encore Perle Morroni ont également fait profiter de l’ambiance du soir à l’Arena.