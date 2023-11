OL : Textor espère toujours Gerlinger mais…

À la recherche d’un remplaçant à Vincent Ponsot comme directeur du football de l'OL, John Textor a ciblé Michael Gerlinger depuis plusieurs semaines. Seulement, en plus des discussions entre les deux parties, il faut réussir à convaincre le cercle familial de l’Allemand.

Même s’il ne prend ses fonctions au plus tard en février 2024, la nomination de Laurent Prud’homme comme directeur général de l’OL est une première avancée dans la réorganisation de l’organigramme du club. En plus d’un DG, John Textor est à la recherche d’un directeur sportif, qui pourrait être David Friio, d’un conseiller avec comme objectif Juninho et d’un remplaçant à Vincent Ponsot. Ce dernier va en effet quitter son poste de directeur du football pour rejoindre la branche féminine de l’OL en qualité de directeur général des Fenottes. Pour le remplacer, Textor a rapidement ciblé Michael Gerlinger, comme cela avait été avancé ces dernières semaines. Passé pendant 18 ans au Bayern Munich, il a occupé de nombreux postes comme ceux de directeur des affaires juridiques, et dernièrement en tant que vice-président des affaires sportives et des compétitions.

Accepter de quitter la Bavière

Ce pedigree a plu à John Textor et aux équipes de l’OL qui ont donc démarché l’Allemand, libre depuis quelques semaines. Seulement depuis un mois, silence radio concernant cette recherche et pour cause. Si le propriétaire lyonnais espère toujours mettre la main sur Michael Gerlinger, il reste un obstacle selon nos informations. Celui de convaincre le cercle familial de l’ancien du Bayern Munich de venir vivre à Lyon après deux décennies en Bavière. Quand bien même la femme de Gerlinger est française et originaire de Marseille, cela reste aujourd'hui sujet à discussions.