OL : David Friio futur directeur sportif ?

À la recherche d’un directeur sportif, John Textor aurait jeté son dévolu sur David Friio. Ce dernier était en poste à l’OM jusqu’à encore jeudi et connaît bien Matthieu Louis-Jean.

On a assez reproché à l’OL dans un bateau sans capitaine ces derniers mois qu’une lueur d’espoir peut forcément naître chez les supporters lyonnais en voyant les différentes annonces de ces derniers jours. Avec les départs à venir de Santiago Cucci (président exécutif) et Vincent Ponsot (directeur du football), John Textor était finalement le dernier survivant de l’exécutif avec Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement. Ce dernier avait d’ailleurs représenté la délégation lyonnaise à Rennes il y a deux semaines pour la première victoire de l’OL (0-1). Il devrait rapidement laisser ce rôle de représentant dans les prochains jours ou semaines puisque John Textor est à la recherche d’un directeur sportif. D’après Foot Mercato et confirmé par L’Équipe, l’Américain a ciblé un potentiel renfort avec David Friio.

Un nom soufflé par Louis-Jean

Le dirigeant lyonnais et l’ancien directeur sportif de l’OM vont rentrer en négociations un peu plus poussées afin de pourquoi pas parvenir à un accord, car le départ de Friio du club marseillais a été acté jeudi. La porte est donc grande ouverte pour discuter d'une possible arrivée entre Rhône et Saône. Ancien milieu de terrain, David Friio a ensuite connu une carrière de recruteur bien remplie en Angleterre à Nottingham Forrest et Manchester United où il a côtoyé Louis-Jean, avec qui il avait déjà partagé la vie de vestiaire à Forrest à la fin de sa carrière.

Recruteur pour l’AS Saint-Etienne pendant trois ans, David Friio avait ensuite été responsable du recrutement, directeur technique et enfin directeur sportif à l’OM. Une casquette qu’il retrouverait, si un accord est trouvé, au quotidien à l’OL où il ne sera pas trop dépaysé, les anciens du club marseillais se faisant désormais nombreux dans l’organigramme. En recherche active de son directeur sportif, John Textor attend de son côté toujours une réponse de Juninho pour être son conseiller.