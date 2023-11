Ce jeudi, le Stade rennais a annoncé que Florian Maurice restait directeur sportif du club breton. Quelques jours après le départ de Bruno Genesio, l'ancien de l'OL affirme n'avoir aucun problème avec le coach.

Annoncé avec insistance sur le départ, suivant ainsi Bruno Genesio, Florian Maurice a finalement décidé de rester au Stade rennais. En Bretagne, il occupe le poste de directeur sportif depuis 2020. Dans un climat agité depuis la défaite contre l'OL (0-1), le dirigeant n'a pas suivi l'entraîneur, qu'il a longtemps côtoyé à Lyon et qui reste son ami malgré les turbulences.

Une longue amitié

Ce jeudi, le directeur a dévoilé les dessous de leur relation dans un entretien accordé à RMC. "Il n’y avait pas de problème relationnel entre Bruno Genesio et Florian Maurice", a-t-il affirmé. Les résultats actuels du Stade rennais, treizième de Ligue 1 après douze journées, n'ont pas gâché l'amitié entre les deux anciens joueurs de l'OL. "On se connaît depuis qu’on a moi 18 ans, et lui 20 et quelques années, a-t-il souligné. Je me suis toujours très bien entendu avec lui. On ne peut pas être toujours d’accord. Mais ça ne veut pas dire que notre relation amicale, et même en tant qu’entraîneur et directeur sportif, a été détériorée."

Florian Maurice estime que Bruno Genesio "avait sans doute le sentiment que c’était la bonne décision pour le club, pas simplement pour lui". L'entraîneur siégeait sur le banc du Stade rennais depuis 2021 et a été contraint, par des résultats en baisse et donc des raisons plus personnelles, de faire ses valises dimanche.