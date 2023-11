Florian Maurice (ex-OL) reste finalement au Stade rennais

Annoncé sur le départ du Stade rennais, dans le climat hostile actuel, Florian Maurice va bien rester en Bretagne. Bruno Genesio est donc le seul ancien représentant de l'OL à quitter le navire.

La victoire de l'OL au Roazhon Park (0-1) a décidément laissé des stigmates au sein du Stade rennais. Le premier succès de la saison a causé bien du tort à d'anciens Lyonnais. À commencer par Bruno Genesio entraîneur de Rennes depuis 2021. Ce dernier a été contraint, par des résultats en baisse et des raisons plus personnelles, de faire ses valises dimanche. Derrière, Florian Maurice, ancien directeur de la cellule de recrutement rhodanienne et aujourd'hui au poste de directeur sportif du SRFC, aurait également pu en faire les frais.

Ce jeudi, l'actuel treizième de Ligue 1 a confirmé, à travers, un communiqué que Florian Maurice restait en poste. Le président exécutif du Stade rennais a rappelé que "l’urgence est de redresser les résultats du club en championnat". L'ancien membre de l'organigramme de l'OL serait donc l'homme de la situation pour cette mission. Selon L'Equipe, le directeur sportif en poste depuis juin 2020, n'a pourtant pas été consulté sur le choix de nommer Julien Stéphan à la place de Bruno Genesio.