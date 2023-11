Jugé ce jeudi après le caillassage du bus de l'OL en octobre dernier aux abords du Vélodrome, un supporter de l'OM a écopé de quatre mois de prison avec sursis et d'une interdiction de stade de trois ans.

Suite aux incidents survenus au Vélodrome, Thomas S., supporter de l'OM abonné depuis dix ans, passait devant le tribunal correctionnel de Marseille ce jeudi matin. Il a écopé d'une peine de quatre mois de prison avec sursis et d'une interdiction de stade de trois ans. Il est accusé de violences (sans contact et sans avoir entraîné d'ITT), dégradation d'un bus (des supporters de l'OL) et jet de projectile d'après les informations de RMC Sport.

Interpellé en marge de la rencontre, il affirme avoir d'abord reçu une pierre sur le pied de la part des supporters lyonnais. Il aurait ramassé le projectile pour le renvoyer sur le bus des fans de l'OL, sans toucher personne de son propre aveu.

L'homme de 22 ans devait être jugé en audience de comparutions immédiates le 31 octobre dernier devant le tribunal correctionnel de Marseille. Il avait finalement obtenu le renvoi de son procès, mais avait été placé sous mandat de dépôt sous la demande de la procureure. Pour rappel, la rencontre entre l'OL et l'OM sera rejoué le 6 décembre prochain au Vélodrome, avec les supporters marseillais, mais pas lyonnais.