Sur la pelouse du Parc OL, les Fenottes sont venues à bout des Autrichiennes de St-Pölten (2-0). Malgré leur domination, les Lyonnaises ont fait preuve d'un sérieux manque de justesse.

Sa passe décisive pour l'ouverture du score de Daniëlle van de Donk et son trophée de joueuse du match décerné par l'UEFA, ont permis à Selma Bacha de retrouver le sourire mercredi. Durant la rencontre face à St-Pölten (2-0), elle a, comme l'ensemble de ses coéquipières, paru frustrée. Pourtant, l'internationale française a surtout été l'une des rares joueuses de l'OL précises face aux Autrichiennes et ses nombreux centres auraient dû servir à augmenter l'écart au tableau d'affichage.

Un facteur fatigue impactant

Interrogée en zone mixte, la latérale gauche est revenu sur le manque de justesse de son équipe lors de la deuxième journée de Ligue des champions. "On entre dans une période avec un enchaînement de beaucoup de matches. Il y a le facteur fatigue qui entre en jeu." L'OL sera sur le pont dimanche (21h) pour affronter Guingamp. Malgré l'enchaînement, les Fenottes affichent un bilan parfait avec onze victoires en onze rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

Griedge Mbock, quant à elle, a pointé du doigt la difficulté lyonnaise à imprimer le tempo de la rencontre. "On est entré dans leur jeu. C'était assez haché, il y avait pas mal d'agressivité, de fautes. On est entré dans un faux rythme, ce qui nous a mis en difficulté au niveau du jeu", a-t-elle expliqué. Selma Bacha confirme : "C'est un match de Ligue des champions, un match de haute intensité. On savait que l'adversaire n'allait rien lâcher et qu'il allait mettre des coups. C'est ce qu'il a fait." De son côté, Ellie Carpenter préfère retenir le positif en évoquant le nouveau clean sheet de l'OL, le huitième cette saison.