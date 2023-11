L'OL s'est imposé ce mercredi face à St-Pölten mais a eu des difficultés à se montrer dangereux. Selma Bacha a pourtant tenté d'amener de la vitesse et de la percussion sur son côté. Retrouvez le top et le flop d'Olympique-et-Lyonnais.

Top : Bacha a dynamisé le jeu lyonnais

Dans cette rencontre où l’OL n’a pas forcément montré son meilleur visage, il y en a bien eu qui a tenu son rang, c’est bien Selma Bacha. Il y a bien évidemment eu cette passe décisive dès la 4e minute de jeu pour la tête de Daniëlle van de Donk. Mais la latérale a apporté un peu de dynamisme à un jeu lyonnais qui en manquait cruellement face au bloc plus que compact de St-Pölten. Avec toujours autant d’envie sur son couloir gauche, la Française a fait parler sa technique, mais aussi sa qualité de débordement pour apporter le danger dans la défense autrichienne. Ada Hegerberg a gâché un nouveau ballon déposé par sa jeune coéquipière (43e) pour faire le break tout comme Diani qui a trop croisé sa tête (45e+2). Sa fougue l’empêche parfois d’avoir de la précision sur ses centres, mais le danger de l’OL est en grande partie venu du côté de Bacha.

Flop : des imprécisions techniques criantes

Depuis le début de la saison, l’OL est vanté pour la qualité de son jeu léché, même si le match contre Dijon et l’important turnover effectué par Sonia Bompastor avait déjà mis en lumière un manque d’automatismes entre les joueuses. Ce mercredi, l’excuse des changements n’avait pas lieu d’être avec une équipe quasi type pour l’OL. Et pourtant, la machine lyonnaise a manqué d’huile pour fonctionner correctement. La faute en grande partie à des imprécisions techniques, notamment défensives.

Les passes envoyées directement en touche ont été bien trop nombreuses ce mercredi soir, que ce soit pour Vanessa Gilles (21e, 45e+4, 45+5), Wendie Renard (7e) ou encore Selma Bacha (49e). Même Christiane Endler, qui n'a pas eu beaucoup de ballons à gérer, a réussi à trouver la touche (78e) sans être mise en danger. On a connu un OL bien plus conquérant et bien plus juste. C’est peut-être aussi pour ça que les Fenottes ont eu plus de mal qu’attendu. D’autant plus que devant, elles n’ont pas été plus adroites à l’image de ce but du break où une défenseuse de St-Pölten a fait le travail que n’avaient pas réussi Däbritz et Hegerberg sur le centre en retrait. En entrant, Eugénie Le Sommer a été touchée par le même mal (61e), en étant pourtant à quelques centimètres du but.